Estos son los protagonistas de ‘El cartel de los sapos’ y así se ven actualmente

La serie colombiana El cartel de los sapos, basada en el libro homónimo del exnarcotraficante Andrés López López, narra la historia de dos amigos que se adentran en el mundo de las drogas con la esperanza de hacer dinero fácil y rápido.

La serie muestra de forma realista los aspectos más oscuros del narcotráfico, desde el reclutamiento de los jóvenes, la violencia de los carteles, la corrupción de las autoridades y el impacto de estos crímenes en la sociedad.

El último capítulo de la novela fue emitido en el 2010 y ahora, sus protagonistas se han vuelto tendencia al ser retransmitida en la actualidad a través de Caracol Televisión.

Protagonistas de ‘El cartel de los sapos’

Manolo Cardona

Cardona interpreta a Martín González.

Manolo es un actor colombiano que ha logrado alcanzar la talla internacional gracias a su talento y su versatilidad. El nacido en Popayán comenzó su carrera en la televisión en la icónica Padres e hijos y recientemente se le pudo ver ¿Quién mató a Sara? y serie estadounidense Now and Then.

Karen Martínez

Martínez interpreta a Sofía Castro.

La nacida en Cartagena brilló como modelo desde los 14 años. Su belleza la llevó a reinados de belleza, pero su talento la llevó a la actuación. Participó en producciones como Padres e hijos y Sofía dame tiempo. Recientemente, se le pudo ver actuando en El paseo 2 y presentando en Factor X.

Diego Cadavid

Cadavid interpreta a Pepe Cadena.

Cadavid es un actor, fotógrafo y músico colombiano que se ha ganado el cariño de todo el país. Ha tenido diversos papeles destacados en la televisión entre los que están el de Álvaro José Salas en La Ronca de Oro.

Es un actor versátil y multifacético que ha demostrado su talento en una variedad de géneros. Asimismo, se consagró como el baterista del grupo The Mills y su actual pareja es la también actriz Laura Archbold, destacada por su papel de Adelaida en Ana de Nadie.

Andrés Parra

Parra interpreta a ‘Anestesia’.

El actor se ha ganado el respeto del público por su talento, su versatilidad y su compromiso con su profesión. El caleño protagonizó la serie Pablo Escobar, el patrón del mal, una producción colombiana que fue un éxito internacional.

Recientemente, estuvo en producciones como Primate, El presidente, Los iniciados, entre otras.