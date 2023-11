La cantante Evaluna Montaner ha desatado una controversia luego de publicar una foto que muchos dicen, contradice sus posturas religiosas.

La joven se ha caracterizado por ser una estrella de las redes y siempre estar muy activa, en especial por compartir los momentos que pasa junto a su esposo, Camilo, y su hija, Índigo.

En esta ocasión, la hija de Ricardo Montaner publicó en redes sociales un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram que dividió a sus seguidores en los comentarios.

Según la revista ‘People’ y lo que se hizo notar en la dinámica de los comentarios, la cantante fue duramente criticada por posar en una ‘selfie’ frente al espejo usando un sostén negro y un panty verde, y a pesar de que no es la primera vez que la joven aparece ligera de ropa, esta vez no tuvo la mejor recepción por parte los internautas que cuestionan la integridad moral de la artista “basándose en el sistema de creencias que ella profesa”.

Evaluna Montaner desata polémica tras publicar foto 'subida de tono' en Instagram

La cantante publicó esta fotografía entre una serie del carrete en donde aparecen otras de sus vacaciones con su familia días antes de participar en la gala musical La Noche Flamenca Grammys en España. En la fotografía la esposa del cantante colombiano Camilo Echeverry aparece posando en un espejo de su habitación, donde se ve de lejos.

Los usuarios fueron severos, una seguidora le comentó “Qué ganas de enseñar tiene la hija de dios”. Su postura abiertamente cristiana fue cuestionada. Hay quienes afirmaron que según su credo la cantante no debería estar subiendo fotos en ropa interior, y pusieron en duda la veracidad de sus creencias, que también le han llovido cuando hablan del no binarismo en el nombre de su hija, Índigo.

También han ocultado el rostro de su hija, lo que muchos también han criticado, a pesar de que tanto Evaluna como Camilo confesaron que no quieren someter a su pequeña hija al estrés de la vida pública,

No obstante, muchos otros también le comentaron positivamente y defendieron a la cantante insistiendo en que la joven tiene derecho a publicar lo que desee y que el amor que le profesa a su familia habla más de su credo que cualquier otra cosa.

Se pueden leer comentarios de apoyo como: “Qué linda y que pena que hayan personas que critiquen como si ellos fueran perfectos”, “La ultima foto es hermosa como todas las demás”, " Al que no le gusta que no la siga y que no vea sus publicaciones” y " Por favor dejen de criticar”.

