Exempleada de Shakira reveló detalles íntimos de la artista: “Su trato es nefasto”

Shakira es una de las cantantes colombiana más reconocidas a nivel mundial por su talento y por su movimiento de caderas.

Desde que era muy pequeña su abuela la enseñó a bailar la “danza árabe” y por ello empezó a tener reconocimiento en cada show, sin dejar de lado su inigualable voz y talento.

Última canción de Shakira

Con su nuevo lanzamiento ‘El jefe’, dado a conocer el pasado 20 de septiembre, Shakira volvió a enloquecer las redes y a sus fanáticos, pues además del ritmo y el acompañamiento de ‘Fuera regida’, la letra dejó muchas bocas abiertas.

Tras la fuerte ola que generó esta canción, han salido varios focos sobre la exniñera de Shakira y la relación que tuvo con la familia de Piqué.

Shakira, de nuevo, es el foco de varios medios, luego de que una exempleada sacara al aire detalles de la artista, Piqué y su privacidad. Fotografía por: Youtube Shakira

Sin embargo, recientemente se conoció una entrevista en la que una exempleada de la artista reveló varios detalles de cómo fue su trabajo con ella, y lo poco que logró conocer a la artista.

En entrevistada con Pepe del Real en el programa español ‘Vamos a Ver’, Cristina Cárdenas, quien fue coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades de Shakira en España, destacó: “He trabajado cuatro años con Shakira, concretamente. En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella”.

En medio de la conversación, Cárdenas dijo que, mientras estuvo trabajando con la barranquillera se ido cuenta de malos tratos que supuestamente ella le daba a algunos empleados: “Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional”.

Igualmente, dijo que incluso con algunas personas que la rodeaban “era nefasto el trato”; pero que además, era un poco “tacaña” y “déspota”.

“En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella (...) Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras”, dijo Cristina Cárdenas.

La mujer dijo que, en los cuatro años que duró trabajando con la artista, su comportamiento era fuera de lugar.

“Es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis”, agregó.

A pesar de que asegure que trabajó con Shakira, en medios internacionales se señalaron que también ha hablado de otros famosos de la industria.