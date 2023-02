Exniñera de Thalía y Tommy Mottola dio detalles de la pareja: “No duermen juntos”

Por estos días en la prensa internacional se ha dicho que la pareja de 22 años de casada podría estar en proceso de divorcio.

Te puede interesar: Fotos: Así es la mansión que Jennifer Lopez y Ben Affleck hallaron para su familia

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Todo ello surgió a raíz de un rumor sobre una infidelidad de parte del productor con la artista peruana Leslie Shaw, quien hizo una colaboración con Thalía, grabando juntas el video musical de “Estoy soltera”.

¿Qué dijo la exniñera de Thalía y Tommy Mottola?

Si bien el tema ha dado de qué hablar y muchos creen que sea solo un rumor, en las últimas horas se conocieron declaraciones del periodista Javier Cerianila, del programa “Chisme No Like” quien aseguró haber entrevistado a la exniñera de la pareja.

La mujer habría trabajado en la mansión de los artistas por un tiempo y aseguró para el comunicador que, si bien compartían el mismo espacio, no eran tan unidos como todo el mundo pensaba.

Los rumores de la crisis de Thalía y Tommy Mottola crecen cada vez más y lo dicho por su exniñera sorprendió a la farándula. Fotografía por: Getty Images

“Estamos en condiciones de confirmar después de 22 años de esa lujuriosa boda de cuentos de hadas, donde se casó Thalía con el hombre más rico de la industria, que Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos”, dijo el presentador Javier Ceriani.

De otro lado, se conoció que en la mansión Mottola estaría acomodado en otra parte de la mansión. “Tommy Mottola tiene un baño regular, una cama regular, Thalía duerme sola... Thalía no duerme con su marido, nunca lo ha hecho”, recalcó Ceriani.

Por el momento, esto avivaría aún más los rumores de que la relación no vendría bien y que se podría conocer en cualquier momento la crisis que estarían viviendo.

Leslie Shaw habló de la supuesta infidelidad

La noche del lunes 6 de febrero en el show ‘Magaly TV La Firme’, la implicada en el trío amoroso decidió hablar con la verdad sobre el tema cuando le preguntaron si tenía alguna relación con Tommy Mottola.

“Nunca, nunca en mi vida lo he conocido”, aseguró tajante, “nunca lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca en mi vida”.

También dijo que cuando se empezó a hablar del tema fue su padre quien le habló del tema: “‘Qué guardadito te lo tenías’”; y yo (dije): ‘¿En qué momento, qué pasó?’”.

En su respuesta, también dijo que “todos los matrimonios tienen sus crisis, nada es perfecto pero a mí ¿por qué me meten, ¿yo qué tengo que ver?”.

Finalizó insistiendo que: “Yo nunca lo he conocido en persona”.

Por el momento, ni Thalía ni el productor se han referido al tema o han publicado alguna imagen sobre su relación.

Te puede interesar: ¡Luis Miguel vuelve! El cantante anunció su regreso a los escenarios