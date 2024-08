Exparticipante de La casa de los famosos anunció que se separó: ¿quién es y qué pasó?

Alfredo Redes, uno de los personajes más controversiales de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por las bromas que lo caracterizaron en el reality, sino por la confirmación de su ruptura con Yulieth Goez, su pareja y madre de su hijo.

La relación, que fue expuesta en el reality y que parecía ser una de las más sólidas, ha llegado a su fin, dejando a sus seguidores sorprendidos y llenos de preguntas.

El creador de contenido cartagenero, conocido por ser parte del ‘Team Papillente’, ingresó al programa justo después de convertirse en padre. Durante su tiempo en la casa, Yulieth fue un apoyo constante, y su visita a la casa estudio para cumplir el deseo de Alfredo de estar con su hijo conmovió a muchos.

Tras finalizar el concurso, la pareja continuó mostrándose unida, viajando a Panamá junto a sus compañeros de equipo y participando en diversos eventos en Bogotá. Alfredo compartía su vida familiar en redes sociales, donde Yulieth y su hijo eran protagonistas.

¿Por qué se separaron Alfredo Redes, de La casa de los famosos, y su novia?

Sin embargo, en las últimas semanas, los seguidores de Alfredo empezaron a notar la ausencia de Yulieth en sus publicaciones, lo que generó una ola de especulaciones sobre el estado de su relación. Ante la creciente curiosidad, el joven decidió romper el silencio a través de una dinámica de preguntas en Instagram, confirmando lo que muchos temían: “Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros absolutamente terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”.

Aunque la separación fue un golpe para sus seguidores, Alfredo se mostró firme en su decisión y pidió respeto para ambos. “Yulieth y yo ya no estamos juntos... no me vuelvan a preguntar más por eso”, expresó en un tono que dejaba claro que no había vuelta atrás.

A pesar de las críticas y acusaciones que han surgido hacia su expareja, Alfredo defendió a Yulieth: “Por favor, dejen de estar especulando que se pegó de mi fama o cosas similares (...) Yo siempre lo dije en La casa de los famosos que mi relación no estaba bien. Esa pelaita la amo mucho”.

Alfredo también explicó que su separación se debió a que ambos son muy jóvenes y necesitan espacio, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro: “Quién quita que más adelante volvamos a conformar nuestro hogar”. Con estas palabras, el creador de contenido mostró su madurez y el respeto que aún siente por Yulieth, destacando que, a pesar de todo, siempre será la madre de su hijo y alguien importante en su vida.

*Contenido generado con asistencia de la IA.