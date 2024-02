Exparticipante de ‘La Voz Kids’ fue amenazada de muerte ¿Quién fue y qué pasó?

Todos los niños que han pasado por ‘La Voz Kids’ han dejado una huella impresionante, pues el talento que han dejado en el diamante, ha dejado una gran recordación.

A pesar de que todos los que pasan por allí son buenos, unos han sido más recordados que otros, este es el caso de Taty ‘Baby Flow’, una pequeña que llegó a ‘La Voz Kids’ cantando reggaetón y dejando la música urbana en alto.

¿Qué pasó con Baby Flow de ‘La Voz Kids’?

Recientemente, la exparticipante recordó uno de los capítulos más terribles y miedosos de su vida, pues vio su vida correr un verdadero peligro.

Tatiana Cañizares, recordada por muchos como La Baby Flow por su participación cuando era más pequeña reveló en entrevista con ‘La Red’ el miedo que sintió cuando sufrió estas terribles amenazas.

Según su relato, dijo que todo surgió luego de que se confesó con su familia y demás conocidos, sobre su orientación sexual.

Incluso, aseguró que luego de revelar la atracción que sentía por las mujeres, llegó a ser víctima de amenazas de muerte y dijo que para intentar ocultarlo o evadirlo, se obligó a estar con hombres, aunque nunca se sintió cómoda.

“Yo me obligaba a que me gustaran los hombres, me obligaba a estar con hombres. Yo era como feliz hablando con mis amigas: ‘Ay, me gustó este man’. Pero luego llegaba y me preguntaba: ‘¿En serio me gusta?’. Yo me latigaba mucho, así que lloraba y mi mamá me preguntaba: ‘¿por qué lloraba? Yo me encerraba en el cuarto porque me sentía atada”, confesó.

La confesión de la exparticipante de ‘La Voz Kids’ dejó frío a más de uno, pues la razón dejó impactados a muchos. Esto pasó. Fotografía por: Instagram

No obstante, cuando decidió liberarse de esta situación, y confesar cómo se sentía realmente, Tatiana recordó que, a raíz de la primera relación que tuvo con una mujer, terminó recibiendo fuertes amenazas por parte de la familia de su pareja.

“Pasé por una relación muy dura y polémica en la familia de ella, pues no se hacían a la idea y me culpaban a mí de los gustos de su hija. Fue cuando me dijeron que si no me alejaba me iban a matar”, destacó.

Igualmente, dijo que este no fue el único problema que enfrentó pues luego de que los padres de sus amigos se enteraran de ello, les prohibieron algún acercamiento con ella.

“Cuando los papás de mis amigos se enteraban, les prohibían mi amistad, que yo les podía contagiar algo o los iba a volver igual. Yo no entendía nada”, expresó.

Sobre toda esta tormenta, Baby Flow señalo: “Qué feo tener miedo de amar. Vivía con mucho miedo, ahora estoy sanando”.

En la entrevista, también señaló: “Mi mamá fue quien me sacó del clóset y se encargó de contarle a todo el mundo. Le dije: ‘Sí, mamá, me gustan las mujeres’. Y ella me respondió: ‘¿por eso está llorando?’ Me abrazó, y yo feliz. Lloré y lloré en los brazos de mi mamá, y fue muy lindo, después ella se encargó de sacarme del closet con toda la familia”.

Luego de esto, aseguró: “No está mal sentir, no hay necesidad de hacerle daño a nadie. Todo se basa en el respeto”.