Exparticipante de ‘MasterChef’ reveló todo el peso que perdió tras una cirugía

MasterChef Celebrity es uno de los programas más vistos en la televisión colombiana. Desde que fue lanzado al aire ha estado en las primeras posiciones del raiting gracias a que combina un formato tradicional con las ocurrencias de los famosos.

En la edición del 2022 se encontraba en competencia el comediante paisa ‘Chicho’ Arias. Este, a pesar de que tenía muchas rutinas basadas en su peso, se dio cuenta que era un problema que le estaba trayendo inconvenientes de salud, por lo que tomó una decisión drástica.

¿Cómo bajó de peso Chicho Arias?

En una entrevista con Buen día Colombia de RCN, el finalista de MasterChef 2022 y actual integrante del programa Duro contra el mundo, explicó que su peso le estaba generando algunos problemas dolorosos y por ello, se practicó una cirugía para disminuir tallas.

Mauricio 'Chicho' Arias, exparticipante de 'Masterchef Celebrity' perdió peso. Fotografía por: Instagram: @chichoariasr

“Con la obesidad, nunca he tenido un problema ni complejo; voy a la playa y me quito la camisa, no me meto a la piscina con camisa. Hace 20 años empecé a ganar peso, hacía deporte, no era el deportista de alto rendimiento. Era serio y juicioso, hacía 3 o 4 horas de natación”, comenzó diciendo.

“Comía mucho, dejé de nadar y seguí comiendo mucho, entre empanada y arepa, ahí pasó esto [el peso]. Después de que pasé el límite de los 100 kilos, uno sabe que no hay vuelta atrás. Pero en una etapa de la vida empecé un proceso pa’ bajar de peso y empecé a caminar, hacer ejercicios de fuerza y a trotar”, añadió.

Aunque el comediante intentó bajar de peso de forma natural, su peso le estaba jugando una mala pasada en una de sus articulaciones. De hecho, un médico le dijo que era necesario operar su rodilla, pero, debería dejar de trabajar pues su recuperación tardaría un año.

Sin embargo, le ofrecieron otra opción: practicarse un sleeve gástrico. Este procedimiento consiste en quitarse gran parte del estómago con la condición de cambiar radicalmente los hábitos de vida. Esta fue la cirugía que decidió hacerse Chicho.

“Los primeros días de operado, me sentaba en la mesa con mi esposa, mi hija, mi familia, mis amigos. Ellos comían pollo frito, pollo asado y yo con 3 onzas de líquido. No me importaba, porque estaba lleno”, explicó.

“Me comía 6 presas de pollo, a la sexta me ofrecían la séptima y yo decía: ‘Ya no más, estoy muy lleno, no me cabe, estoy hasta aquí [señala la garganta]’. Ahora me pasa exactamente lo mismo, pero con una”, continuó contando.

“Hace un mes larguito, después de la cirugía, he perdido 18 kilos y no me he enfermado, no me he mareado, ni me he sentido desmayar, no me ha dado absolutamente nada… La primera vez que me vi diferente en el espejo me impresioné, no me entristecí, sino que me impresioné. Dije: ‘Ay, los cachetes’ [risas]”, concluyó Arias.