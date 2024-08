Ex ‘Protagonista de Nuestra Tele’ confesó su dura adicción a las drogas: ¿quién es?

Por medio de un video que subió a redes sociales, Angélica Jaramillo, conocida por participar en Protagonistas de Nuestra Tele, confesó a sus más de 672 mil seguidores que desde hace algunos años es víctima de la adicción al consumo de drogas.

La también cantante explicó que la fama le jugó una mala pasada, pues el consumo de sustancias psicoactivas se dio en medio de un contexto en el que estaba haciendo todo lo que soñó. “Estaba tan feliz, cumpliendo tantos sueños, tantos proyectos, tantas cosas bellas que había puesto y tantas ideas”, relató Jaramillo en medio de su grabación.

Así relató Angélica Jaramillo su adicción a las drogas

Como era de esperarse, la tristeza en el rostro de Angélica se apoderó de ella, y explicó que si había tomado la valentía de contar su historia, es precisamente como un acto de empatía con aquellas personas que están pasando por lo mismo. La idea es que su testimonio sirva como un ‘pare’ y que las personas se detengan antes de sumergirse en un mundo que ha absorbido a cientos de miles de seres humanos en todo el mundo.

“Yo esto lo hago como un testimonio y yo sé que me van a mostrar por todas partes, por todas partes, pero la verdad no me importa. Es como que, en este momento, yo, Angélica Jaramillo le voy a confesar, llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz. Es una felicidad momentánea, si claro, pero ¿para qué? para intentar calmarme o pensar o no sé qué de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, añadió la artista con lágrimas en sus ojos.

Por último, indicó que con este testimonio también busca hacer catarsis, pues, según confesó, su adicción le ha impedido cumplir muchos de los sueños que se había trazado hace algunos años.

“Doy este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien y no estoy bien. Siempre soñé con ser la mejor mamá, la mejor esposa”, concluyó.

¿Qué dijo la familia de Angélica Jaramillo sobre su situación?

Al ver los comentarios de asombro y apoyo que han dejado los fanáticos de Angélica Jaramillo en redes sociales, sus hermanas, Sofía y Laura Jaramillo, quienes también se mueven en el mundo del entretenimiento, decidieron salir a explicar cómo esto ha impactado a la familia, no sin antes agradecer el amor mostrado por los colombianos.

“Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana (...) Lamentablemente, enfrentar un problema de esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda (...) Seguiremos estando a su lado, ofreciéndole nuestro amor y apoyo incondicional, con la esperanza de que encuentre la fuerza para superar esto. Agradecemos su respeto y comprensión en este momento tan delicado para nuestra familia”, fue el corto comunicado que dejaron las hermanas Jaramillo en Instagram.