Exparticipantes del Desafío armaron polémica en Día a Día, Catalina Gómez medió

Día a Día cumplió 22 años y en su celebración la producción del programa decidió invitar a exparticipantes del Desafío para conversar de varios temas.

En el set estuvieron algunos concursantes que fueron recientemente eliminados del programa y otros que salieron desde que empezó la reciente versión del programa.

¿Qué pasó en Día a Día con los exparticipantes del Desafío?

Este lunes se dieron cita participantes como ‘Gema’, ‘Mackartur’, ‘Mateus’, Maryan, Felino y más, quienes hablaron de la gran experiencia y enseñanzas que les dejó haber pasado por el programa de competencia más visto en el país.

En la conversación, salió a flote la noche en que Yan y la ‘Flaca’ hicieron destrozos en uno de los cubos, por culpa de una borrachera.

Yan, Flaca Fotografía por: Instagram @joha.gomez97 / @yan_pizo

Allí, los daños generados fueron de 50 millones de pesos, por lo que cada equipo, además de pagar la fuerte suma al programa, también tuvieron que castigar a cada participante por haberlo hecho.

Sobre el tema, algunos dijeron que les había parecido un poco desfasados los castigos impuestos a cada participante, para la magnitud del daño.

Uno de ellos fue Mackartur, quien en pleno programa en vivo no dudó en dar su verdadero punto de vista ante el tema, señalando que por cosas más pequeñas, la producción del programa no ha dudado en eliminar a participantes.

Ante esas afirmaciones, la presentadora de Día Día, Catalina Gómez, se mostró un poco sorprendida y decidió defender la decisión del programa señalando que era importante tener en cuenta que esto nunca había pasado en ediciones anteriores, por lo que no lo tenían contemplado dentro de las reglas para saber de qué manera actuar.

Seguido a ella, el comediante ‘Jhovanoty’ hizo un comentario con su humor característico diciendo que entonces “realizara su propio reality” a lo que todos se rieron pero nadie le siguió el juego.

¿Qué dijo ‘Gema’ al salir del programa?

Fue en Día a Día en donde Gema decidió abrir su corazón y contar lo que significó su paso por el programa de competencia, pero además, habló de una experiencia muy dura de su vida personal.

Se trata de un momento en el que la exparticipante quiso quitarse la vida y decidió ingerir veneno, destacando que estuvo internada en rehabilitación después este hecho.

“Me fui desvaneciendo y empecé a concentrarme en cada sensación de mi cuerpo. Empecé a sentir los poros cómo se abrían, empecé a sentir como si me saliera algo tóxico de mi cuerpo, se me empezaron a venir muchos pensamientos como ‘por Dios será que no me voy a morir, qué pena después’, realmente lo sentí así”, empezó diciendo.

Luego, continuó contando que “mi hermana llegó y ella nunca me respondía mensajes, nunca iba a verme y llegó de la nada. Llamó a mi otra hermana, me llevaron al hospital y allí empecé un proceso de desintoxicación tanto emocional como física, de todo tipo”.

‘Gema’ aseguró que en ese momento fue “el universo o Dios que se confabuló” para que sus hermanas la llevaran al hospital y allí lograran salvar su vida.

El momento dejó marcados a los presentadores, quienes escucharon atentamente la historia y se quedaron pasmados, pues la deportista reveló crudamente que de esta experiencia aprendió mucho y cambió su forma de ver la vida y de asumir cada reto.