Expresentadora de Noticias Caracol sufrió derrame cerebral: ¿De quién se trata?

Teniendo en cuenta que Noticias Caracol ofrece una cobertura completa de la actualidad nacional e internacional, en varios rincones del país, cada presentador que pasa por allí, se gana el cariño de los televidentes por largo tiempo.

Si bien, el informativo con un equipo de periodistas experimentados y reconocidos por su profesionalismo, aunque hoy no cuente con varias caras conocidas, sus historias personales siguen causando interés de muchos seguidores.

Periodista de Noticias Caracol tuvo grave problema de salud

Se trata de una de las mejores amigas de Carolina Cruz y quien además, es la madrina de Salvador, el hijo menor de la caleña.

Ella es Paola Calle, quien estuvo hace años presentando la sección de entretenimiento de Noticias Caracol y es recordada por haber realizado un excelente trabajo en el canal.

presentadora que también pasó por RCN, se enteró que tuvo un derrame cerebral, debido a un fuerte dolor de cabeza que sufrió.

La caleña está radicada en Miami, Estados Unidos, contó para revista Hola, sobre el preocupante episodio que sufrió y que la llevó a revisar a fondo su salud.

Calle contó que, un día tuvo un dolor de cabeza que la hizo pensar que lo que tenía era una migraña severa, pero todo resultó siendo un diagnóstico más grave.

De acuerdo con la colombiana, después de hacerse los análisis necesarios, los médicos le dijeron que lo que había tenido era un poco más delicado que un dolor de cabeza.

“Mi esposo me lleva, cuando llego me hacen una tomografía y efectivamente me pasan a una UCI porque había sufrido un derrame cerebral”, reveló la mejor amiga de Carolina Cruz.

Luego de este diagnóstico, Paola Calle tuvo que permanecer varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos, ya que aún se veía un sangrado.

Si bien estuvo en observación, durante estos días no perdió el sentido, ni alguna de sus capacidades vitales como la vista, el habla, entre otras.

“[…] Podía hablar y moverme sin inconveniente, cosa que no sucede con frecuencia”, agregó. Aunque duró varios meses en exámenes, los médicos no le encontraron nada.

“Solo debíamos esperar a que la sangre se absorbiera y el cerebro se desinflamara para hacer nuevas pruebas y el resultado fue el mismo”, dijo.

Por fortuna y después de ese susto, la mejor amiga de Carolina Cruz se encuentra muy bien de salud y sin ninguna secuela de ese suceso.