Famosa modelo colombiana fue víctima de robo: ¿Cuánto perdió?

Si bien día a día los ciudadanos de Bogotá batallan en contra de la delincuencia y la inseguridad, los famosos también han sido un punto de ataque.

Justamente, una de las modelos colombianas más reconocidas de la industria, fue la más reciente víctima de los ladrones de la capital.

Modelo fue robada en Bogotá: ¿Qué pasó?

Se trata de Belky Arizala, quien a trabajado muy duro para sobresalir en esta industria y trabajar en proyectos que empoderen cada vez más a las mujeres de Colombia.

A pesar de todo su trabajo e incluso cuidados, la modelo fue víctima de los ladrones en Bogotá y así lo confirmó.

A través de un video la empresaria, reveló que se habían entrado a su tienda de moda, rompiendo varias cosas y robando otras.

Fue en el programa ‘Lo sé todo’ en donde se conoció la triste y desafortunada noticia. Mediante la cuenta oficial de Instagram del programa, se pudo ver los daños que le dejaron a Belky.

En el video, se puede ver que rompieron vidrios y las barras de la reja de la ventana por donde seguramente los ladrones pudieron entrar a la tienda de moda.

Si bien, tenían seguridad y las posibilidades de robo eran pocas, estas personas lograron irrumpir en el lugar que estaba lleno de vestidos y accesorios.

“¡Ponme atención Colombia! Otra famosa es blanco de los ladrones, delincuentes entraron al negocio de @belkyarizala en Bogotá”, escribió el medio en su publicación.

Tras conocerse el video, varios seguidores publicaron sus opiniones, varias de ellas preocupadas por los daños: “De verdad que la inseguridad en este país no perdona a nadie”; “No puede ser, qué pereza uno ser así de violentado”; “Ay noo ¿le robaron mucho?”; “Qué miedo esta ciudad, de verdad que no es justo que le roben a gente honesta”; “Qué rabia, espero no hayan robado mucho y si sí, pues al menos no la hirieron”; “Como dice mi mamá, todo puede ser peor, qué miedo pero qué bueno que no le hicieron daño a Belky”.

Por el momento, la modelo no se ha referido al tema, ni su equipo de comunicaciones tampoco ha realizado algún tipo de publicación, por lo que no se puede afirmar cuánto pudo haber perdido.

