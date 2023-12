Famoso presentador de CityTv reveló que fue vendedor informal: “Qué oso”

CityTv Noticias es uno de los programas más importantes de Bogotá. Se emite por el canal CityTv, propiedad del Grupo El Tiempo. En este, es posible ver las noticias más importantes del día, con un enfoque en la actualidad local.

El informativo cuenta con un equipo de periodistas experimentados y comprometidos. Entre ellos se encuentra Johnatan Nieto, el cual, se ha ganado el corazón de los televidentes con su carisma y su talento.

Puedes leer: Así se veía Mónica Rodríguez antes de ser famosa cuando empezó en la televisión

En el canal, Nieto se ha llevado seis veces el Premio India Catalina como mejor presentador, sin embargo, para llegar hasta allí, tuvo que pasar por otros empleos cuando era más joven. Uno de ellos, habría sido el de vendedor informal.

Johnatan Nieto de CityTv fue vendedor informal

A través del pódcast SíSePuedCast el periodista contó que mientras estaba en la universidad estudiando Comunicación decidió comenzar a vender agendas y ventiladores para tener un poco de dinero extra en los bolsillos.

Lee también: De Citytv a RCN: esta es la periodista que remplazará a Yalena Jácome

“Estaba en la universidad y me gustaba una niña. [Ella] trabajaba vendiendo ventiladores y agendas, me gustaba, y yo quería conseguir dinero extra porque estaba muy alcanzado en la universidad. Vivía con el día a día y necesitaba algo de recursos y me fui a vender”, reveló.

Como sus primeras ventas no fueron buenas, optó por cambiar de estrategia comenzó a fingir que era Antioqueño cambiando un poco su acento.

“Me hacía pasar por paisa, además. La gente me comía cuento de que era paisa. Cuando hablaba cucuteño nadie me compraba, pero cuando comencé a hablar paisa todo el mundo me compraba”, recordó.

Puedes leer: ¿Se vienen cambios en ‘Día a Día’? El programa tendría nuevo director

“La nena con la que yo salía era paisa y ella sí vendía bien. Vendí unos ventiladores y unas agendas, eso fue en Cúcuta, y nos fuimos de aventura a Bucaramanga a vender los ventiladores”, añadió Nieto.

Finalmente dijo: “Me acuerdo que un compañero me vio y me dijo: ‘Qué oso, a usted qué le está pasando, cómo está vendiendo agendas y ventiladores’. Lo recuerdo mucho porque yo decía ‘qué tiene, me estoy ganando la vida’”.