¡Fanáticos de Luis Miguel! A días de su concierto en Cali, el show fue cancelado

Luis Miguel Gallego Basteri, conocido solo como Luis Miguel, es uno de los artistas de habla hispana con mayor reconocimiento en el mundo. Su música ha logrado acumular una gran cantidad de fanáticos que logran llenar con creces sus conciertos.

Actualmente, el cantante se encuentra en medio de una gira y entre las ciudades que visitaría se encontraba Bogotá y Cali. Sin embargo, a esta última ya no iría, lo que dejó desconcertados a los fanáticos que ya estaban próximos a asistir.

Puedes leer: Video: Luis Miguel generó polémica por besar a una niña durante concierto

Muchos no saben que fue lo que realmente pasó y acá te explicamos lo que explicaron los voceros de Cali Vive, reconocido como operador del tour en la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

Luis Miguel estará pronto de concierto en Colombia. Fotografía por: Instagram

Concierto de Luis Miguel en Cali

El próximo 15 de febrero se llevaría a cabo el concierto del ‘Sol de México’ en la capital de la salsa. Sin embargo, los voceros de Cali Vive dejaron un poco tristes a los que estarían presentes.

Lee también: Sofía Vergara: ¿nuevo romance con exnovio de hija de Luis Miguel?

“El estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, como el de Bad Bunny en años pasados”, comienzan diciendo los voceros.

“Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar”, añadieron.

Puedes leer: Luis Miguel Tour 2024: esto cuestan las boletas de su concierto en Bogotá

“Por el costo del artista no da para un Diamante de Béisbol. El artista está de tour de país en país y ciudad en ciudad, tiene la agenda ya planeada. Hay que reprogramar el concierto, aún no se ha dado la fecha”, indicaron.

Hasta el momento, no se conoce cuál sería el nuevo día en el que los que pretendían ir a escuchar canciones como Hasta que me olvides o La Bikina puedan estar cerca de su artista preferido.