¿Fantasma en ‘Betty, la fea 2′? Julián Arango reveló estremecedor video

Betty la fea ha vuelto a nuestras vidas, pero esta vez con una madurez y experiencia que la han transformado. La icónica secretaria que conquistó nuestros corazones con su inteligencia y perseverancia, ahora enfrenta nuevos desafíos en una industria de la moda que ha evolucionado radicalmente.

En esta segunda entrega, Beatriz Pinzón Solano, lejos de ser la joven ingenua de antaño, es una mujer de negocios exitosa que ha logrado consolidar su posición en Ecomoda. Sin embargo, el regreso a la compañía que la vio crecer trae consigo una serie de recuerdos y emociones encontradas.

Betty la fea 2: ¿Qué mostró Julián Arango sobre un supuesto fantasma?

Los pasillos de Ecomoda, que alguna vez fueron un gran sueño de inicio para varios de los actores que hacen parte aún del proyecto, ahora los sienten como una casa que nunca se separó de ellos.

El elenco original, liderado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, ha vuelto a reunirse para darle vida a estos icónicos personajes. Su química en pantalla sigue siendo innegable y su interpretación logra transportarnos nuevamente al universo de Betty.

Además de ellos, otros actores que formaron parte del éxito de la primera temporada también hacen su aparición, brindándole al público la oportunidad de reencontrarse con sus personajes favoritos.

Sin embargo, nadie esperaba “encontrarse” con una actriz que hizo parte de la novela y fue muy querida. Se trata nada más y nada menos que de Dora Cadavid, quien interpretó el papel de Inesita en la primera versión de la novela.

Según el video mostrado por el actor Julián Arango, durante la grabación de la nueva temporada de la novela el “espíritu” de Inesita se habría “mostrado” en el set.

El actor, reconocido por su interpretación de Hugo Lombardi, publicó en sus historias de Instagram la grabación que ya se volvió viral. En el clip, se puede ver lo que algunos han interpretado como la ‘aparición’ del espíritu de Inesita detrás de la actriz Juanita Molina, quien da vida a Mila, la hija de Beatriz y Armando.

De inmediato, los usuarios de las redes no se demoraron en dejar sus comentarios: “Ay no, qué susto”; “Pero se ve feliz, no puede asustarlos. Inesita no podía faltar”; “Es el cuadro de Inesita, y sale en el desfile que organizó su nieta en el episodio 4″; “Eso es una fotooo”; “Ella descansa en paz”; “No inventes, es cierto Inesita se hizo presente”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.