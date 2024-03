¡De no creer! La extraña petición de Feid para su camerino en el Estéreo Picnic

El artista colombiano Feid, uno de los exponentes más reconocidos del género urbano actual, es hoy tendencia, debido a una inusual petición que realizó para su camerino en el marco del Festival Estéreo Picnic 2024.

Feid es uno de los artistas más esperados para ver en el escenario central del festival, siendo esta su primera vez en el Picnic como uno de los shows principales pero ¿Cuál fue su demanda?

Feid: ¿Excentricidad o simple preferencia en Estéreo Picnic?

La peculiar petición ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes la consideran extravagante y quienes la ven como una simple preferencia personal.

Para nadie es un secreto que varios de los seguidores del cantante de reggaetón, compraron una entrada únicamente para ver su show, por lo que para la gran mayoría, la petición les pareció lógica.

Según información revelada por la empresa encargada del catering del evento, el cantante paisa habría solicitado la presencia de 800 M&M’s de color verde en su camerino, teniendo en cuenta que estos son sus dulces favoritos.

“El show de Festivales de FEID es diferente a todos los otros de su gira. Y para Colombia tendrá una sorpresa exclusiva, - voladora - y - multitudinal - Dato curioso: una de las peticiones de FEID en su camerino dentro del festival es que deben ponerle 800 M&M’s verdes, por supuesto”, destacó la cuenta Music Trends.

Ferxxo, novio de Karol G, es uno de los artistas principales del sábado en el Festival Estéreo Picnic 2024. ¿Qué pidió? Fotografía por: Instagram

Los fanáticos de Feid, conocidos como “Ferxxo Fans”, han salido en defensa del artista, argumentando que el color verde es un elemento importante en su marca personal y que la cantidad de M&M’s solicitada no es descabellada,, si se tiene en cuenta la magnitud del evento.

Por otro lado, algunos críticos han calificado la petición de “excéntrica” e innecesaria, señalando que este tipo de exigencias podrían contribuir a aumentar los costos del festival y, por ende, el precio de las entradas.

“Muero por verlo”; “Algo me dice que ese show va a ser una vaina de morir”; “Vamos Ferxxo”; “te amo Feid”; “iré desde Medallo sólo por ver a Fexxito”; “Me encanta Feid, en serio que muero por ver su show”; “Será que canta algo con Karol G, si es así, ahí sí que me lleven los aliens”; “Todas las canciones del Ferxxo son demasiado buenas, no sé qué pasará en el picnic después de eso”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar que, por el momento, esa información no ha sido confirmada o desmentida por el artista o por su equipo de trabajo.