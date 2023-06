Filtran mensaje de Karol G hacia sus fanáticos, se desahogó como nunca antes

Karol G, es una de las artistas más reconocidas de la música urbana. Es una de las mujeres que más éxito ha tenido en este estilo musical, pues ha logrado llenar estadios con la letra de sus canciones.

Por lo anterior, la paisa ha logrado congregar una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales y una de las que más se habla en los medios de comunicación.

¿Qué dijo Karol G?

Sin lugar a dudas, su talento la ha llevado a grandes tarimas y países a los que nunca se imaginó llegar, pero sí soñó conocer.

Hoy en día acumula más de 60 millones de seguidores en Instagram y todos la han seguido muy de cerca en su carrera y en cada álbum que saca.

La unión con sus millones de fans en todo el mundo es tan grande, que la paisa decidió crear un chat de Telegram, el cual es unidireccional y por el que les envía mensajes, fotos y audios frecuentemente.

Justamente, a través de esta aplicación, la cantante decidió enviarles un sentido mensaje en el que no se guardó nada y dejó su corazón y agradecimiento allí.

Karol G sorprendió a todos sus fanáticos del grupo de Telegram con un mensaje muy amoroso y de agradecimiento, con el que seguramente ratificó la lealtad de todos ellos en sus conciertos.

“Quería decirles que valoro mucho el amor que me dan, pero mucho. Más allá de la razón que muchos pensarían en realidad es porque me llenan el corazón y que a pesar de ser consiente de todo lo que he trabajado para lograr las cosas que hoy gracias a Dios tengo, sé que las bendiciones que recibo tienen un propósito que va más allá”, empezó escribiendo.

Si bien, la artista reconoció que no los conoce a todos, aunque le gustaría, sí los une una energía muy bonita y eso lo valora inmensamente: “Me gusta pensar que a pesar de estar lejos y [de] que no nos conocemos, la energía que compartimos nos ayuda, circula y nos fortalece. Porque así como ustedes se sienten especiales por cosas que van de mí a ustedes, así mismo me siento yo con el amor incondicional que ustedes me dan. Es por eso que comparto cosas que pienso, mantras que me ayudan a mí, cosas que leo y que me ayudan a darle con toda y más duro cada vez”, indicó.

Finalmente escribió “sé lo importante que es leer o escuchar algo cuando uno está a punto de dejar todo tirado porque a veces también me pasa. Esa es la verdadera intención mis palabras porque estamos en este mundo es la eso [sic]. Todos somos un equipo directa o indirectamente”.