Finalistas de ‘El Desafío’ revelan lo que harían con el dinero si llegan a ganar

El Desafío: the box, el reality más visto de Caracol Televisión, llega este martes 25 de julio a su fin a las 8:00 p.m.

Son cuatro los finalistas del juego: Sensei, Yan, Guajira y Aleja. Serán un hombre y una mujer los que logren levantar la copa y llevarse una gran cantidad de dinero con ellos.

Ahora, con todo Colombia a la expectativa de quiénes serán los triunfadores, los participantes ya hacen especulaciones de lo que podrían hacer con el dinero que se lleven a sus casas si resultan ser llegar de primeros en la prueba.

¿Qué van a hacer los ganadores de ‘El Desafío’ con el dinero?

La competencia sumó más mil millones de pesos colombianos en premios. De allí, los ganadores se repartirán alrededor de 300 millones de pesos.

Esta puede considerarse una gran suma para comenzar proyector y cumplir varios de los sueños de los concursantes que han sabido sobrevivir por meses a los retos y eliminaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, en una entrevista con La Red, también de Caracol Televisión, los participantes revelaron que harían con el dinero si llegan a ser los ganadores de la millonaria suma.

El primero en hablar fue Yan, quien ha demostrado que no se necesita ser un gran deportista para demostrar versatilidad. Él dijo: “Principalmente, acabaría de construir mi casa y cumpliría el sueño de ir con mis papás al mar”.

En cambio, Guajira, abogada y creadora de contenido y quien marcó su participación con varias acciones polémicas, confesó: “No he pensado en ese tema, mi sueño es mucho más que el dinero. De hecho, si me ponen a elegir entre mi nombre en la copa o el dinero, me quedó con la placa”.

Por su parte, quien fue capitán de Alpha durante todo el juego, Sensei, afirmó que destinará el dinero para sus proyectos personales: “Quiero expandir el gimnasio y me gustaría invertir en una propiedad finca raíz”.

La cuarta finalista de El Desafío y con la que muchos no estuvieron de acuerdo con su llegada a la final, Aleja, dijo que planea invertir en su familia y sus sueños: “Terminó de hacerle la casa a mi abuelita, pagar la de mi mamá y montar mi emprendimiento”.

Cabe recordar que cada uno de los finalistas tuvo que enfrentarse a sus compañeros para llegar hasta este punto.

Sensei a y Yan tuvieron que dejar por fuera a Kaboom y Byron. En cuanto a las mujeres, Aleja y Guajira tuvieron que dejar atrás a Sara y a Juli.