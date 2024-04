Flavia Dos Santos se quebró en llanto al recordar el fallecimiento de su padre

Flavia Dos Santos es una de las personas que se ha atrevido hablar sobre sexualidad en la televisión colombiana. Fue posible escuchar sus consejos a través de Caracol Televisión, un lugar en el que asesoró a una variedad de personas y parejas.

Debido a lo anterior, ha acumulado una gran cantidad de fanáticos que, además de preguntarle sobre diversos temas relacionados con la intimidad, están atentos a lo que pasa en la carrera profesional y personal de Flavia.

En febrero de este año la célebre conductora de Hablando claro, publicó una serie de imágenes en su cuenta oficial de Instagram junto a su querido padre, donde manifestaba su profunda aflicción y desolación ante su inesperado fallecimiento.

El padre de la brasileña tenía una afición por los caballos. Fotografía por: Instagram: Flavia2santos

Ahora, en medio de una entrevista, la brasileña se quebró en llanto al recordar este momento que marcó su vida. ¿Qué fue lo que contó? Acá te mostramos.

¿Qué pasó con Flavia Dos Santos?

Dos Santos mencionó en un mensaje el día que murió su padre que, al parecer, habría encontrado la muerte mientras cabalgaba sobre su querido caballo Zeus, quien también habría falleció en el incidente.

Hace poco, rememoró este evento en una entrevista con Bravíssimo en la que estuvo lanzando su libro Eva mordió la manzana. Allí, Marcelo Cezán le preguntó por su padre y ella, al responder, se le entrecortó la voz.

Una foto de Flavia junto a su padre y el caballo apareció en la pantalla. “Perdón”, dijo Dos Santos cuando sus ojos se aguaron.

“Era un gran fanático de mis libros. Mi papá era un tipo que adoraba estudiar. Parte de lo que soy, en términos de estudio y de ganas de aprender, lo heredé de él”, contó la sexóloga conmovida.

“Él me mandaba a los grandes filósofos. Cuando yo estuve en Brasil en enero él me preguntó cuándo iba a ser el lanzamiento del libro en la feria y me dijo que iba a gozar con todas las charlas. Me dijo: “Listo, voy a preparar mi viaje a Colombia, voy a la feria’. No se dio, pero así es la vida, uno tiene que vivir siempre como si fuera la última vez”, añadió entre el llanto.