Foto de Jamil Farah, novio de Carolina Cruz, con Greeicy Rendón es tendencia

Por estos días, uno de los temas más comentados en redes sociales y medios de comunicación, es la relación de Carolina Cruz, presentadora de Día a Día y su nuevo novio Jamil Farah.

Captamos a Carolina Cruz y Jamil Farah dándose un romántico beso en la boca. ¿Noviazgo confirmado? Fotografía por: Revista Vea

Hasta el momento, la pareja no ha oficializado su relación, pero, por lo visto, no ha dudado en presumir su amor. Este fin de semana estuvieron juntos en San Andrés y, aunque no postearon ninguna foto juntos, sus publicaciones por separado en sus perfiles de Instagram demostraron que la pasaron muy bien.

Jamil Farah y Greeicy Rendón juntos

Mientras todavía se comentaba sobre las pequeñas vacaciones de la nueva pareja del entretenimiento, hace unas horas se hizo viral una imagen donde aparece el joven piloto con Greeicy Rendón, con quien, al parecer, tiene una gran relación.

En la instantánea se observa a Jamil con su traje de piloto, posando, muy sonriente, al lado de la intérprete de Los consejos. En la descripción de la imagen, escribió: “Nos conocimos cuando teníamos 15 años en San Andrés y tres doritos después, aquí andamos volando con ma friend”.

La caleña no dudó en responder su mensaje, que data del 4 de noviembre del 2018. “Un placer. Venía muerta del frío pero bueno jajajaja”, le contestó. La imagen cuenta con casi 500 likes y tiene múltiples comentarios de parte de algunos internautas quienes resaltaron la gran amistad que tiene la cantante con el nuevo novio de Carolina Cruz. “Me encanta, creo que es ahora mi foto favorita”, dice una usuaria.

Jamil Farah publicó su primera foto con Carolina Cruz

Durante su “escapada romántica” en San Andrés, el piloto y la presentadora no dudaron en publicar fotos presumiendo el paradisíaco lugar que disfrutaban juntos.

En su cuenta de Instagram donde tiene 67 mil seguidores, Jamil Farah realizó varios posts. Sin embargo, hubo un reel en especial que llamó la atención de los internautas e inmediatamente, se convirtió en tendencia.

En una imagen, se observa al piloto dentro del mar. Al fondo se observa un lujoso yate. Lo que más generó curiosidad fue que, dentro de él, aparece Carolina Cruz acomodándose una gorra. Los comentarios no se hicieron esperar pues, aunque no se sabe si fue intencional o no, muchos ya comenzaron a felicitarlos por haber realizado su primera publicación juntos. “Qué foto y al fondo Carito Cruz”, “Caro se merece toda la felicidad del mundo”, “sin temor al qué dirán así sin tapujos vivan, disfruten un amor bonito”, “bellos, el amor se hizo para vivirlo”, “Apuéstele a la felicidad. Que digan lo que digan... que hablen lo que hablen... que piensen lo que piensen”, “por favor haga feliz a esa mujer que se merece todo lo bonito que un hombre le pueda ofrecer”, son algunos de los mensajes que han dejado los seguidores del piloto en la publicación que ya cuenta con más de 5.500 likes.