Fotos: ella es la esposa de Nicolás de Zubiría, jurado de ‘MasterChef Celebrity’

Masterchef Celebrity es un programa de televisión de cocina que se emite en el Canal RCN. La producción presenta a un grupo de celebridades colombianas que compiten entre sí para convertirse en el mejor chef amateur.

El concurso está presentado por Claudia Bahamón y los jueces son Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier. El proyecto ha sido un éxito de audiencia y ha tenido elogios por su alta calidad y su entretenimiento.

Puedes leer: Ella es la hermosa exnovia de Nela González, participante de MasterChef

Por lo anterior, mucha gente se hace preguntas sobre lo que sucede en la vida de los que diariamente pueden ver en las noches de RCN. Una de las cuestiones más frecuentes es cómo va su vida amorosa y quiénes son los hombres o las mujeres que juegan un papel importante en sus vidas.

'Masterchef Celebrity' es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Fotografía por: INSTAGRAM

En esta ocasión te presentaremos a la esposa del chef Zubiría. ¿Ya la conocías?

¿Quién es la esposa de Nicolás de Zubiría?

Todos los días, a las 8 p.m., es posible ver a Zubiría degustando los platos de las celebridades que aún se encuentran en la cocina de MasterChef. Ahora, este hombre, oriundo de Cartagena, se ha convertido en uno de los chefs más importantes de Colombia.

Actualmente, Nicolás está casado y tiene dos hijos con la mujer que le robó el corazón. Su esposa se llama Daniela Vidal y, junto con su pareja, fue coescritora de un libro gastronómico titulado La cocina de mamá y papá.

Los dos se conocieron en octubre de 2012 durante una fiesta y ya llevan casi una década casados. La hija mayor del matrimonio se llama Sienna y el menor, Alessio.

En el perfil de Instagram de Daniela también se puede leer que es creadora de contenido, sobre todo, cuando se trata de maternidad, estilo de vida y alimentación balanceada.

Lee también: “Nos atrae el vínculo”: Nela González, de MasterChef, reveló su orientación sexual

Claudia Bahamón defiende ausencias de los jurados en ‘MasterChef’

En los últimos episodios de la producción transmitida por el Canal RCN se ha podido ver que en las pantallas no está el chef Jorge Rausch. Sin embargo, no es el único que ha faltado al programa, pues, en otras ocasiones tampoco se le ha visto a Claudia Bahamón o a Christopher Carpentier.

Cuando uno de ellos falta los televidentes se preguntan el motivo de su ausencia al ser personajes importantes en el interior de MasterChef. A otros, también les molesta un poco el hecho de no poder ver al equipo completo y por ello, arrojan comentarios en las redes sociales.

Recientemente, un cibernauta puso en su cuenta de Twitter (X): “La próxima temporada que no falte nadie, el programa se me mocho un día sin Jorge, luego sin Chris, otro sin Claudia. Eso no funciona”.

Con determinación, Claudia decidió dejar un largo mensaje respondiendo a dicho trino en el que deja claro que para ellos también es importante el descanso y el tiempo de calidad fuera del trabajo.

Te voy a explicar para tengas más empatía. El programa se graba de lunes a sábado en la noche. Dos cap diarios de 6:30 am a 8 o 9 pm. Jornadas extenuantes durante 4 meses. Somos humanos, nos casamos, nos enfermamos. Por otro lado tenemos familias en el caso de Chris y yo lejos y… https://t.co/dv8SbemN0t — claudiabahamon (@CLAUDIABAHAMON) August 21, 2023

“Te voy a explicar para que tengas más empatía. El programa se graba de lunes a sábado en la noche. Dos capítulos diarios de 6:30 a.m. a 8 o 9 p.m. Jornadas extenuantes durante 4 meses. Somos humanos, nos cansamos, nos enfermamos”, comenzó escribiendo la presentadora.

Puedes leer: Jorge Rausch aparece vestido de falda: “Va a ser tu nuevo atuendo en ‘MasterChef’”

“Por otro lado tenemos familias, en el caso de Chris y yo lejos y pido visitarlos, y bueno otros asuntos de la vida por resolver. De manera que es normal que faltemos unos días por fuerza mayor y otros que pedimos, continuó explicando Bahamón.

“Sin embargo, te prometo que en equipo siempre buscamos hacer el mejor programa para todos con todo el amor y profesionalismo. Un abrazo cariñoso. Clau B”, finalizó.