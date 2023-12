Fotos y videos: Karol G arrasa en Medellín con su primer concierto

El Estadio Atanasio Girardot de Medellín se llenó completamente el viernes 1 de diciembre para recibir a Karol G, quien ofreció su primer concierto en su ciudad natal.

La artista paisa, que se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la música urbana latina, no defraudó a sus fanáticos y ofreció un show lleno de energía y emoción.

Karol G eres una reina ♥️ la experiencia y el concierto de ayer en Medellín fue demasiado brutal pic.twitter.com/CVRWu88JlL — Tato Sánchez (@Tatogus) December 2, 2023

Concierto de Karol G en Medellín

El concierto tuvo invitados sorpresa, entre los que se encontraban el dj antioqueño Agudelo 888, la puertorriqueña Young Miko y el colombiano Ryan Castro. Luego, Karol G hizo su entrada triunfal al escenario, acompañada de un gran despliegue de luces y sonido.

La artista interpretó un setlist de sus éxitos más recientes, como TQG, X Si Volvemos y Mi Ex Tenía Razón, así como algunos de sus temas más antiguos, como La Cama y El Barco. El público coreó cada una de las canciones y no dudó en bailar y saltar al ritmo de la música.

Oki Doki de Karol G es un fucking temazo y el q diga lo contrario tiene mal gusto pic.twitter.com/ZxTiLcAT5x — ♡ (@kenxkarolg) December 2, 2023

Karol G también aprovechó el concierto para agradecer a sus fanáticos por su apoyo. “Medallo te amo, no me quiero ir, aunque he cantado en muchos escenarios, para mí cantar aquí no tiene comparación”, dijo la cantante.

El concierto de la ‘Bichota’ en Medellín fue un éxito rotundo. La artista demostró que su talento y su carisma son capaces de conquistar a cualquier público. Al final, lloró un poco y entonó Provenza, la cual, hace referencia a una famosa calle de la ciudad.

"Nunca cantar en ninguna otra parte va a ser más chimba que venir aquí". @karolg #MSBFest pic.twitter.com/UjBXHY3CsQ — Manuel Gallego (@Manuelgallego88) December 2, 2023

Fueron casi tres horas de show las que disfrutaron los asistentes al primer día de Será Bonito Fest. Se espera que la presentación del segundo día sea muy similar a la primera.