Francisca Estévez habló de su padre y del problema que la tiene lejos de él

Francisca Estévez es la protagonista junto a Emmanuel Restrepo de la serie de Netflix con sello colombiano, ‘La Primera Vez’, la cual fue creada por Dago García y contó con la dirección de Mateo Stivelberg y María Gamboa.

A raíz de ello, muchos de sus seguidores se han interesado por el resto de sus proyectos, pero también por todo lo que pasa en su vida personal.

¿Quién es el papá de la actriz Francisca Estévez?

Francisca Estévez, quien también interpretó a Luisa Mayorga en la telenovela La Nieta Elegida del Canal RCN es una de las jóvenes estrellas de la pantalla chica quien ahora llama la atención no solo por su talento en el set, sino también por su crecimiento en redes.

Recientemente, Estévez hizo parte del pódcast de ‘Las Sandoval’ en el que habló de su papá aunque no le guste hacerlo mucho, y allí confesó algunos detalles de él.

En el pódcast, la actriz se mostró más vulnerable y recordó cómo su madre sufrió maltrato psicológico y abusos mientras ella era pequeña.

Aunque no comprendía completamente la gravedad de la situación en ese entonces, le expresaba su malestar por el trato que recibía de ella. Con el paso del tiempo, sus sentimientos hacia su madre experimentaron una evolución significativa.

“Mi mamá también fue víctima de abuso, de violencia por mi papá, que también estaba en las drogas y en un montón de cosas. La última vez que yo me vi con él creo que tenía 7 años y como hija que defiende a la mamá yo estaba en la mitad de ellos dos”, empezó diciendo.

“Con los años me he dado cuenta…. ya no es tan personal, porque ya entiendo que no es él, sino que es algo que él tiene, es una enfermedad que no sabe que tiene, pero que es muy evidente”, declaró la joven.

Después confesó: “Yo tengo problema en hablarlo, pero la verdad nunca he ido a terapia ni le he prestado atención a ese tema porque siento que no me afecta tanto, pero a veces, cuando tengo una conversación con alguien y estoy hablando del tema, como que de repente me da una cosita en el pecho”.