Frank Martínez compró un iPhone y ni siquiera pudo estrenarlo. ¿Dio papaya?

Frank Martínez ahora ríe, pero para no llorar. Todo por una situación que vivió en Estados Unidos, país en el que se encuentra haciendo la gira de Monólogos sin propina. ¿Qué le pasó al comediante?

Lee en Cromos: Esta es la enfermedad que tiene Juan Pablo Llano: ¿por esto se desmayó en MasterChef?

La tranquilidad de una deliciosa comida en un restaurante se vio interrumpida cuando Frank y sus acompañantes recibieron una noticia: habían vandalizado su vehículo. Al salir, encontraron los vidrios rotos y sus pertenencias, incluyendo los morrales.

“Ya nos estamos riendo un poquito de esto, porque de verdad fue angustiante. Fue terrible lo que vivimos acá. No me roban en Colombia, para que me inauguran en Houston”, sustuvo el humorista.

Frank Martínez: esto le robaron al comediante en Estados Unidos

Martínez explicó a sus seguidores que en la maleta hurtada había un iPhone que había comprado el día anterior. Según él, ni siquiera había sacado de la caja, también se encontraba un iPad, Airpods, en dólares, su documento pasaporte y los otros papeles esenciales como el pase y la cédula.

La única noticia positiva de este hecho es que las autoridades gringas lograron encontrar su pasaporte.

Frank Martínez abrió su corazón en Cromos

Te compartimos la entrevista que le hicimos al paisa; antes de viajar a Estados Unidos pasó por la redacción de Cromos. ¿Qué dijo?