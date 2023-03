“Fue una experiencia personal”: Pedro Capó sobre su canción con Lali Espósito

La colaboración entre Pedro Capó y Lali fue sorpresiva para la fanaticada de ambos desde que el cantautor puertorriqueño anunció que el junte se daría en el tema Una vez más, el cual forma parte de su última producción discográfica ‘La Neta’.

Desde su lanzamiento en diciembre, la canción ha recibido un gran respaldo y ya cuenta con 234.787 visitas en YouTube.

¿Qué le pasó a Pedro Capó?

Ahora, la dupla sorprende nuevamente con el lanzamiento oficial del video musical del sencillo que muestra una íntima conexión entre los artistas quienes personifican a una pareja que se alejó y tras un tiempo sin comunicación aún se extrañan por lo que deciden verse Una vez más.

El video que fue dirigido por Andrés Ibáñez Díaz Infante y filmado en Miami y Argentina estrenó el pasado jueves, 23 de febrero a través de YouTube.

Cromos: ¿De dónde sale la idea de la canción?

Pedro Capó: La canción trata de una relación que ya terminó y que tienen un problema en soltar. Esas son cosas que suceden, a nadie le gusta fracasar en algo donde se ha invertido desde la vulnerabilidad y desde la entrega, que en algún momento fue bonito también. Entonces, surge esa llamada o ese texto después de la madrugada del que tal vez nos arrepentimos en la mañana, buscando eso, un poco de Continuidad un poco de reconectar y de eso va la canción.

C: ¿Cómo se da esa conversación con Lali Espósito para crear esta canción?

PC: Yo conozco a Lali hace unos 5 o 6 años, ya habíamos trabajado en el estudio en capacidad de compositor explorando un poco para ella. Compartimos escenario unos años atrás con Farruko pero no se nos había dado hacer canción y luego de que nace ‘una vez más’, aquí en mi casa, con todo el proceso que la pandemia me lleva a hacer acá, se volvió una conversación natural, orgánica, sin tanta imagen visceral de la realidad de ese momento. Fue muy de texto y muy de llamada y de una pensé en Lali.

Para mi grata sorpresa me impresionó mucho la disponibilidad de Lali, ella estaba en España haciendo su serie de televisión y no tomo dos horas en contestarme, inmediatamente me dijo que le encantaba e iniciamos proceso de grabación y del video.

Estoy agradecido no solo por su contribución creativa, sino por su disposición y el respeto bonito que le tuvo al proceso de creación.

C: ¿Cómo fue la grabación del video y el desarrollo de la historia a través de la imagen?

PC : fue todo una causalidad un accidente bonito. Se supone que vamos a grabar el video juntos en Buenos Aires, ya estaba todo preparado pero surgieron unas oportunidades para mí de trabajo en Miami y no pude, lo que terminó funcionando mejor porque en el video nunca se ve a la pareja esto pasa a través de los teléfonos entonces el concepto de “resolver” con todo esto de la pantalla dividida y de los dos mundos con este anhelo de verse nuevamente y de poder alivianar el dolor que están sintiendo por una sensación de gratificación instantánea pues se plasma en el video por esta situación de no poder hacerlo juntos.

Además de cantante y bailarina, Lali también es una gran actriz y eso es lo que requería la canción, que fuese natural, que nada fuese forzado, que se sintiese la emoción sobre todas las cosas y ella magistralmente lo dio todo ahí.

C: La letra también habla de una conexión muy íntima con otra persona con la que uno necesita tener esos cierres ¿Pedro Capó dedicaría esta canción?

PC: si yo solamente escribo de lo que he caminado, de lo que conozco en la vida y me ha sucedido. Esta canción está basada en eso, en básicamente una relación que se hizo difícil comprender que ya había llegado a su final -tratando de estirar el chicle como decimos acá- así que sí, es experiencia personal.

C: Teniendo en cuenta que la canción se llama ‘Una vez más ¿cuántas veces de ‘Una vez más’ pueden haber?

PC: yo creo que depende de cuál necios sean los integrantes de esa expareja. A mí me llegó a costar, sabes. Ojalá que poquitas porque yo creo que ya es un indicio de qué ya la relación no funciona de manera saludable por lo menos en el lado romántico. Buscamos yo creo, la atracción que queda, la sexualidad y esa conexión que tal vez sí sigue funcionando, más allá de todos los problemas, pero siguen complicando más el asunto, por lo menos en experiencia propia, hay que también pasar la página y redefinir tal vez después la relación, luego de tener un espacio.

C: ¿Qué peso tuvo la pandemia tanto en la creación de este sencillo como en el álbum?

PC: La pandemia fue fundamental en este disco, como en todo lado, hubo distanciamiento y eso nos invitó a la introspección, al descubrimientos, a la exploración a la soledad y a encontrar comodidad en esa soledad. La música se convirtió en mi terapeuta y en mi proceso de catarsis. La pandemia me llevó a crear un estudio en mi casa por todo el tema de distanciamiento y eso es lo más lindo que me ha pasado en la vida.

También, fue un proceso súper nutritivo para nosotros los creativos todo este proceso de encierro, entonces, el disco es la fotografía de estos dos años, básicamente, de lo que pasa en mi vida diariamente como la gratitud, la muerte, la tristeza sentirse lindo, sentirse bien y saber llevar situaciones particulares en relaciones. Siempre estamos buscando los denominadores comunes de nuestra condición humana.

Yo siento que ‘La mega’ -como se llama el álbum- es lo que vivo y lo que vives tú, al final todos lo hacemos desde diferentes capacidades pero cuando sabemos que todos estamos envueltos en el mismo vaivén de emociones, se nos aliviana un poquito esa carga. Para mí sirvió de terapia pero también como una humilde contribución para dejarle a todo el mundo este álbum haciéndoles saber que todos estamos en el mismo barco.