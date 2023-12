Fuera de ‘Yo me llamo’ ¿Amparo Grisales y César Escola no se hablan?

Encontrar al doble perfecto en ‘Yo me llamo’, no es tarea fácil, por lo que los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno han hecho un gran esfuerzo, afinando bien sus oídos para elegir a los mejores integrantes en la escuela.

Sin lugar a duda, este es el reality que ayudó, para que todos los buenos imitadores que nadie conoce, exploren en el personaje y puedan tener una carrera prometedora, sin embargo, esta temporada ya está llegando a su fin.

¿Amparo Grisales y César Escola no tienen buena relación fuera de ‘Yo me llamo?

Como ha sido desde que inició que el programa, esta nueva temporada continúa teniendo 3 jurados que evalúan la calidad de las imitaciones de los participantes.

Y ahora que poco a poco van quedando menos concursantes, ya los jurados empezaron a sentir un poco de nostalgia, pues son más de cuatro meses pasando muchas horas juntos.

Sobre el tema, César Escola fue sincero en el último capítulo y dijo que por estos días su sensibilidad estaba a flor de piel, al pensar en la despedida que está por llegar.

Todos los que están en ‘Yo me llamo’ se han vuelto una familia y sin lugar a dudas, todos han estado para apoyarse, crecer y seguir forjando un buen talento.

Amparo Grisales y César Escola han estado trabajando juntos en ‘Yo me llamo’ por años, pero fuera del set ¿no se llevan bien? Fotografía por: Cromos - Captura de pantalla

Ahora que la temporada ya está acabando, Escola, Pipe Bueno y Amparo, han tenido que despedir poco a poco a varios imitadores que admiran y que han visto crecer.

En medio del episodio del 6 de diciembre, César Escola afirmó que se sentía muy nostálgico porque poco a poco iba terminando todo:

“Estoy sintiendo nostalgia porque llega el final de ‘Yo me llamo’ y me despido de mucha gente, me despido de Amparo, de Pipe y entonces me agarra la nostalgia porque soy muy emotivo con esas cosas”, afirmó el jurado.

Ante sus palabras, Amparo Grisales no se quedó callada y le recalcó que, generalmente era gracias a ella que hablaban, pues era quien siempre llamaba, en vez de ser al contrario.

“Pues llama, porque también te pierdes cuando termina ‘Yo me llamo’, llama de vez en cuando, vamos a comer. Yo te llamo, tú me llamas”, afirmó la diva.

Después, el argentino cuestionó a sus compañeros si realmente no extrañaban el programa cuando terminaba, a lo que Amparo Grisales contestó:

“La verdad, yo feliz de terminar, irme de vacaciones, a otro proyecto y volver a empezar y volver a reencontrarnos, si Dios nos deja caminar por este planeta. Me da nostalgia los que se van yendo. Ya cuando gana el ganador me da mucha alegría, ver uno graduado por lo grande. Pero la verdad no me siento triste, hay que vivir el día a día con emoción y felicidad”.