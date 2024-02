Fuerte cruce de mensajes entre Jorge Rausch y Leonor Espinosa: “No seas hostil”

En cada temporada de ‘MasterChef Celebrity’ el mencionado Jorge Rausch ha destacado como uno de los jurados y chefs que más enseña y aplica su liderazgo muy bien.

Además de su éxito en este formato, el cocinero despierta mucha curiosidad entre la audiencia, sobre sus restaurantes y vida personal.

¿Qué pasó con Jorge Rausch y Leonor Espinosa?

Recientemente, estuvo como invitado en el ‘stand up comedy’ de Frank Martínez, ‘Chicho’ Arias y Adrian Parada llamado ‘Monólogos sin propina’.

En entrevista con ellos, el chef habló sobre su trayectoria, un poco de ‘MasterChef’, lo mucho que significa para él la cocina y todo lo que ha logrado gracias a ella “le cambié el nombre a Criterión, el restaurante ya lleva 20 año y como estrategia comercial me sirve”.

“Yo vivía en Israel y estaba estudiando economía en hebreo, una locura (...) el primer día yo le cociné a mis dos compañeras, al año me fui a Inglaterra, estudié cocina y era muy duro, era muy pesado el ambiente en un restaurante (...) después regresé a Colombia y empecé a mirar para montar el restaurante”, contó.

Sin embargo, en medio de la conversación y de los chistes que lanzaban los humoristas y él, Jorge Rausch también dijo algo que fue lo que incomodó a la también chef Leonor Espinosa.

El cocinero bromeó sobre el mito de que los lunes se sirven “las sobras de la semana pasada”, una afirmación que hizo reír a todos pero minutos después desmintió señalando: “Eso si no es verdad”.

Sin embargo, esa frase fue la que enfureció a la chef Leonor, quien no se aguantó y habló del tema en Twitter: “Nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada”, escribió ella y después mencionó:

“Infundada y no generalizable la conjetura de que los restaurantes sirven sobras los lunes afectando el prestigio de los cocineros, más cuando hoy día la industria de la restauración aboga por un enfoque consciente. Las sobras utilizadas, supongo, son aprovechadas por conceptos comerciales, cuyo principal objetivo difiere de aquellos que priorizan prácticas éticas”.

Ante estas palabras, Jorge Rausch no dudó en responder en la misma publicación para aclararle que esa frase citada, había sido dicha en un contexto de broma.

“Leonor, si vas a opinar sobre algo que yo dije primero míralo, estaba en un ‘stand up comedy’ y fue un chiste que termine diciendo que era tomando del pelo. No fue en un entrevista. Yo no sé lo que tú haces y por eso no opino de tu trabajo, así que tu tampoco lo hagas. Verifica”, indicó.

@Leoescocina si vas a opinar sobre algo que yo dije primero míralo, estaba en un standup comedy y fue un chiste que termine diciendo que era tomando del pelo

No fue en un entrevista

Yo no se lo que tú haces y por eso no opino de tu trabajo así que tu tampoco lo hagas “verifica” — Jorge.Rausch (@jorgerausch) February 6, 2024

Después de ello, el cruce de mensajes continuó: “Jorge, no hay necesidad de ser hostil. Deberías pedirle a los medios que publican tu chiste como noticia, sugerir un cambio en el contexto. Saludos”, respondió ella, un tweet al que él también respondió.

“No es hostil, pero no es chévere que tú hables sobre mi sin entender el tema y ponerme en tela de juicio. No sé de qué medio hablas. Yo hice un standup comedy! Creo que tienes suficiente confianza conmigo para pregúntame antes de criticarme en redes públicas. Abrazo!”