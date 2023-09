“Qué horror”: fuerte jalón de orejas a imitadoras de ‘Yo me llamo’, ¿quiénes son?

Yo me llamo es un concurso de imitadores que se ha convertido en un fenómeno en Colombia. El programa, que se emite por Caracol Televisión, lleva ya varias temporadas y ha sido un éxito de audiencia en todas ellas.

En la producción, los participantes se presentan como imitadores de artistas consagrados del mundo de la música. Este año, los concursantes son evaluados por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

Este año, el concurso ha dado a conocer a algunos de los imitadores más talentosos de Colombia y dos de ellos son la imitadora de la cantante de música popular, Arelys Henao, y la de Paulina Rubio, las cuales, pasaron por un mal momento en el escenario.

Arelys Henao de ‘Yo me llamo’

La imitadora se preparó para esta presentación demostrando que su vida y la de la verdadera Arelys eran muy similares. A las dos les ha tocado batallar en la vida y, además, son realmente muy apegadas a su familia.

Después, comenzó a responder algunas preguntas que le hacía Moisés Angulo. Ella, debía contestar con la letra de la canción. Allí, se vivió un momento conmovedor pues, con los ojos aguados y la voz entrecortada, reaccionaba al hablar.

“¿Cómo relacionas estos momentos con tu vida?”, le preguntó Angulo a la imitadora. Entonces ella contestó: “A veces siento que he dado todo, pero no he sido correspondida”.

Al momento de llegar a la tarima de Yo me llamo, comenzó a cantar el tema Amante y Amigo. Su vestimenta, peinado y maquillaje eran muy similares a los de la original. Sin embargo, su voz le jugó una mala pasada.

“Está cansada”, dijo Amparo mientras la oía, quien también afirmó que se encontraba un poco desafinada. Pipe Bueno también la criticó al decirle que su presentación estaba plana y que su voz se alejó de la Arelys original.

Arelys Henao la imitadora; que mala forma de coger el micro .le falta fuerza en el escenario y por momentos pierde el color de la original ! #Yomellamo — Carlos A Bermúdez (@Bermudezopinio3) September 12, 2023

“Faltó el despecho. En vez de ponerle esa fuerza en los finales, se sintió impostado”, continuó Grisales con el análisis de la exhibición.

En cuanto a César Escola, le indicó que le faltó un poco de interpretación y presencia en el escenario. Al escuchar los comentarios, la imitadora lloró un poco con la entrevista en el camerino que le hizo Melina Ramírez.

“Los nervios me jugaron una mala pasada”, dijo la artista entre lágrimas. ¿Tú qué opinas de su presentación?

Paulina Rubio de ‘Yo me llamo’

Al igual que con Arelys, la imitadora de Paulina Rubio recibió muy malas críticas. “La única frase buena que tuviste fue la última”, fueron las palabras de Amparo Grisales. “A mí me falta ese velito ronco”, continuó ‘la diva’.

Amparo Grisales y César Escola le manifestaron a #YoMeLlamo Paulina Rubio que perdió detalles importantes de la artista original, por su parte, Pipe Bueno se desilusionó con esta intervención musical, ¿por qué?https://t.co/GgSQ9dyr1j — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) September 12, 2023

Escola le dijo que había sido una presentación de colegio. “Hay que ponerse las pilas para estar en el concurso. Ni una línea la pudiste hacer con aire”, dijo César con un poco de malgenio en sus palabras.

Finalmente, Pipe indicó que también tenía problemas con la afinación y que le parecía raro que fuera cantante y no lograra hacerlo bien.