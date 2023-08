Fuerte pelea en MasterChef entre Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia: “Qué rata”

En el reciente capítulo de MasterChef los famosos tuvieron que regirse bajo la decisión de una de las concursantes que se ganó una buena ventaja.

Te puede interesar: Video: Así es la lujosa mansión de Miguel Varoni y Catherine Siachoque en Miami

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

A medida que el reality ha ido avanzando, la competencia se ha puesto cada vez más dura, por lo que las celebridades se han puesto cada vez más juiciosas para estudiar y sorprender con cada plato.

¿Qué pasó en Masterchef Celebrity Colombia?

Los concursantes llegaron a un nuevo reto creativo en el que ‘Nela’ fue la encargada de armar las parejas que trabajarían para no llevarse un delantal negro.

De tal manera, las parejas quedaron conformadas así: Carolina y Zulma, Martha y Adrián, Biassini y Diego, Juliana y Barragán y Natalia y Karoll; sin embargo y por regla del reto la pareja de Biassini y Diego no cocinaron.

Sin embargo, esto no fue lo que se robó la atención de los televidentes, sino una pelea que tuvieron dos de los participantes al inicio del capítulo.

La pelea de Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia en MasterChef sorprendió a más de uno, pues se dijeron cosas muy fuertes. Fotografía por: Instagram @masterchefcelebrityco

Antes de que ‘Nela’ conociera de qué se trataba su ventaja, Claudia Bahamón hizo varias preguntas, entre ellas ¿Quién era el más flojo?, cuestionamiento que lo dirigió a la cubana Daniela Tapia.

Sin tapujos ni pensarlo mucho, la actriz respondió: “pues sinceramente, el que a veces no ha sobresalido mucho en sus platos es Barra”, palabras que llegaron a molestar y herir al también actor Juan Pablo Barragán, pues todo se entendió como que él era el “flojo” del programa.

Tras su respuesta, varios famosos aseguraron que “flojo” era una palabra muy fea y que no ameritaba que así fuera calificado.

En medio de la polémica respuesta, Diego Sáenz le preguntó a Barragán qué pensaba de Tapia a lo que él respondió: “Bueno, es que solamente me gusta dirigirme a la gente que siempre ha venido a clase. Si alguien me ve flojo, es porque yo soy el reflejo de esa persona”, haciendo referencia a los días en los que la cubana no estuvo presente por enfermedad.

Después, cuando se estaban armando las parejas, el actor volvió a señalar que si quedaba con Juliana no era por “flojo” y que estaba realmente molesto por esa situación.

Sin embargo, ahí no paró todo, pues cuando Claudia le pidió a los famosos que no cocinaban que por favor fueran a la sala de espera, Barragán fue grosero con Daniela Tapia y la llamó “rata”.

Justo cuando el grupo que no cocinaba, iba pasando por el medio de las estufas, el actor extendió sus manos para chocarlas con quienes estarían en la salita, sin embargo, Tapia lo dejó con las manos elevadas, acción que desató el comentario.

-“Uy, la propia rata, la propia rata”, dijo Barragán

-“No, rata no, tu eres agresivo, eres agresivo”, respondió Tapia

Ante ello, sus compañeros resaltaron que no estaba bien engancharse bobamente y que de hecho, lo mejor era no tomarse las cosas personales.

No obstante, en esta competencia es difícil para muchos no tomarse nada a término personal, por lo que los televidentes criticaron la postura de los dos en redes: “Qué bobada esas faltas de respeto”; “Si Barragán sabe que no es flojo, pues que no le afecte”; “Y mañana los ve uno queriéndose”; “No se dejen ganar por la presión y la competencia, qué pereza”.