Fuerte pelea entre Martha y Diana Ángel generó polémica: “Qué mentirosa Diana”

Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel, son dos actrices colombianas con una amplia trayectoria en la televisión, y ambas se han convertido varias veces en las protagonistas de uno de los mayores roces dentro del reality show “La casa de los famosos”.

Desde el inicio, su relación se ha caracterizado por la tensión y la falta de entendimiento. Las diferencias en sus personalidades, estilos de vida y opiniones han generado constantes enfrentamientos que han dividido a la casa en dos bandos.

Cruce entre Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel

La tensión se cortaba con cuchillo en la cocina de ‘La Casa de los Famosos’ . Martha Isabel, con su característico ímpetu, se disponía a lavar los platos cuando Diana Ángel, en un movimiento involuntario, se apartó para darle espacio. Esa simple acción desató una tormenta de fuego entre las dos actrices.

Las miradas se cruzaron, cargadas de confusión y un poco de rabia. Martha, sin pelos en la lengua, le respondió a Diana su acción preguntándole: “Cabemos las dos”. La respuesta no se hizo esperar: “Perfecto, pero como a ti no te gusta mi energía”, replicó Diana con un tono gélido.

-¡Ay deja la bobada! respondió Martha

-Martha, tu energía conmigo es densa

Las palabras subieron de tono, Martha, con su vozarrón inconfundible, le respondió a Diana “tu eres una mujer madura, yo espero de ti conversaciones de nivel” y de “no ser tan frentera”.

Diana, por su parte, no se quedó callada y le lanzó a Martha un dardo envenenado: “Tu me pareces muy rara”.

Después en voz muy baja y mientras Martha se alejaba dándole la espalda, Diana Ángel continuó diciendo: “No quiero hablar con ella de nada nunca más” a lo que la actriz de ‘Betty’ se devolvió diciendo “Qué, pues hablémoslo hermana”.

Finalmente, después de varios minutos de acalorada discusión, ambas se dieron la espalda con un gesto de desprecio.

Diana contando todo a su acomodo y que le hablo "supuestamente fuerte a Martha "Quieres saber lo que hablo? Pues ven y te quedas aquí" en que momento Diana le dijo a Martha? 🤔Solo lo cuenta para quedar bien con las otras. 🤦🏻‍♀️#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/cyCxZbJLFU — MARISOL GOMEZ R. (@marigome29) March 31, 2024

Ante ello, los televidentes no dieron a esperar sus críticas, a tal punto de hacer tendencia global a ambas actrices, generando menos críticas hacia la actriz de ‘Betty la fea’ y asegurando que Ángel, al contar el cruce con Bolaños alteró la verdad de lo que había pasado.

“Qué mentirosa Diana”; “Aquí les muestro con videos lo que Diana contó y lo que pasó en realidad”; “A Diana no se la aguanta nadie”; “Qué dramática Diana, en serio qué cansona es”; “Martha no se queda atrás, también sobredimensiona todo”; “No se sabe quién es peor, si Martha o Diana”; “Ay no, Diana me desespera es una niña en su mentalidad, qué estrés”; “Diana mintió contando su versión”, fueron algunos comentarios.

Los memes también hicieron parte de las críticas hacia Diana Ángel. A continuación les dejamos algunos que están en las redes:

La ridicula de Diana angel diciendo que le vale si sale de la casa por pelear con Martha JAJAJA pobre tipa será cumplirle y que se largue que cucha tan inmadura se le pegó lo pendeja de Karen y la segura dios insoportables me cagan #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/PKD6TMEMt6 — *rtt (@bp_rosiie) March 31, 2024

Ay Diana Diana Diana vuelve y juega, como me gustaría decirte en la cara que lo que más dices de Martha "vieja loca, solterona, amargada, egocéntrica, etc" habla más de ti que de Martha #LaCasaDeLosFamososCol @CanalRCN @VIX pic.twitter.com/RfazPwzDFM — Ivon bom bom (@Ivo_Caicedo) March 31, 2024

Martha no dejó que su energía se consumiera con Diana Ángel, literal fue #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/D7A36akvDI — . (@xmxrxaxa) March 31, 2024