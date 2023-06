Fuertes críticas a Camilo por publicación sobre Evaluna: “¿En serio dijo eso?”

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres en 2022 de una bebé a la que le han puesto Índigo. Casi después de la cuarentena la pareja decidió emprender vuelo para iniciar la gira del cantante colombiano ‘De adentro pa’ fuera’ donde ha estado recorriendo varios países, estando en México, Europa y Estados Unidos.

El colombiano no ha querido que su trabajo interfiera con su vida personal, junto a su esposa, Evaluna y su hija, así que él ha decidido que su esposa lo acompañe a trabajar, y además estar pendientes de lo que pase con Índigo.

¿Qué pasó con Camilo y Evaluna?

A pesar de que a través de redes la pareja se ha mostrado muy estable y sus fanáticos los han apoyado en el camino, este fin de semana Camilo despertó varios comentarios negativos.

En la celebración del Día del padre, que fue el domingo 18 de junio, el cantante decidió realizar una publicación en la que dejó por sentado que ser padre es una de las alegrías más grande que vive ahora mismo.

La publicación contó con dos fotos, una en la que Camilo está llevando en hombros a su hija y la segunda, en la que él está en compañía de su padre y de Ricardo Montaner, mientras estaban esperando que naciera Índigo.

Sin embargo, lo que molestó a los fanáticos no fueron las fotos, sino el final del mensaje que acompañó su publicación en Instagram.

“Lágrimas. Hoy es un día para cerrar los ojos y llorar de agradecimiento por el milagro de que Dios nos haya invitado a ser parte de la creación del universo. Que Índigo sea vida de mi vida es un disparate que todavía no me cabe en el entendimiento”, empezó diciendo.

Pero después, para finalizar el mensaje escribió: “Los dos señores viéndome en el exacto momento en que convertí en papá hace 14 meses. (Mi cara de cansado después de 29 horas de parto)”.

Dichas palabras desataron varias críticas hacia Camilo, pues varios usuarios de las redes señalaron que de hecho esas 29 horas de parto las tuvo fue Evaluna.

“¿En serio dijo eso? o sea, una cosa es estar sin dormir por ese tiempo, pero no puede escribir que fueron 29 horas de parto suyas”; “Pobre Evaluna, la que merece aplausos de pie es ella, no entiendo porqué se acredita eso Camilo”; “No se puede comparar no dormir con el dolor de parto, es insensato el final de este mensaje”; “Igual el tipo la acompañó todo ese tiempo, supongo que para él también pudo ser agotador”; “Debió destacar fue el trabajo tan duro de Eva no decir “mi cara de cansancio” por Dios”; “No puedo creer que haya escrito eso, no tiene punto de comparación el parto con que él no haya dormido esas 29 horas”, fueron algunos comentarios.

Hasta el momento, ni Camilo ni Evaluna se han pronunciado por la polémica que de hecho, ya es tendencia en Twitter.