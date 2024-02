¡Furia familiar! Ataque a Ariadna Gutiérrez en La casa de los famosos desata ira

Ariadna Gutiérrez, la exreina colombiana, ha dado de qué hablar en La Casa de los Famosos de México. Sus enfrentamientos con Alfredo Adame la han puesto en el ojo del huracán.

La fama de la modelo tras su paso por Miss Universo, en donde fue coronada por segundos como la ganadora, han hecho que se posicione como una de las favoritas para ganar el reality en el que se encuentra actualmente.

Sin embargo, recientemente un problema que tuvo con Adame le ha dado la vuelta a Latinoamérica. Todo ello, después que el actor dijera en vivo lo que pensara de ella.

Ariadna Gutiérrez se ha vuelto viral tras conocerse lo que le dijo el actor Alfredo Adame en 'La casa de los famosos' de México. Fotografía por: Telemundo | Edición: Revista Vea

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni ‘rating’, ni contenido, ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno para conflictuar personas”, empezó diciendo.

“Eres una presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo de ‘dime de qué presumes, y te diré de qué padeces’”, concluyó.

Estás palabras provocaron la furia de todos los fanáticos de Ariadna y por supuesto de sus allegados. De hecho, hace poco, su familia decidió lanzar un comunicado en el que expresan el enojo que sienten por lo sucedido.

¿Qué dijo la familia de Ariadna Gutiérrez sobre Alfredo Adame en ‘La casa de los famosos’?

Tras los recientes acontecimientos, la familia de la exreina emitió un comunicado donde calificó como violentos y agresivos los hechos que involucraron a la artista de 30 años.

“En nombre de la familia de Ariadna Gutiérrez, Familia Gutiérrez Arévalo, repudiamos todo acto de violencia en contra de nuestra hermana/hija. Las expresiones de misoginia y violencia de género no deben ser normalizadas en los medios de comunicación”, comenzaron escribiendo.

“Los comentarios malintencionados de parte del señor Alfredo Adame en contra de Ariadna han sido fuertes, difamando su integridad. Exigimos respeto, no solo para nuestra hermana/hija, sino para todas las mujeres de la casa y el público femenino en general. La violencia de género jamás será aceptada”, finalizaron.