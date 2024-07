Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, reveló un oscuro pasado “abandoné todo”

Hace algunos años, el mundo entero se sorprendió al conocer la relación amorosa entre Gabriel Coronel y la empresaria Daniela Ospina, quien tiempo atrás fue pareja de James Rodríguez, con quien tuvo una hija, Salomé. Con el tiempo, la nueva relación se fue fortaleciendo cada vez más, hasta el punto de contraer matrimonio y tener un hermoso bebé llamado Lorenzo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el actor venezolano atravesó momentos muy difíciles en su vida, lo que lo llevó a tomar decisiones muy radicales.

Coronel, quien ha tenido una exitosa carrera profesional y ha destacado como actor, presentador e incluso cantante, atravesó un duro momento que reveló en un reciente episodio del podcast Chabán Durante la entrevista, habló sobre los grandes cambios que tuvo que implementar en su vida para recuperar la tranquilidad, ya que en ese entonces se sentía muy solo.

“Tienes dinero y fama, pero nada te llena, no tienes nada”

En esta ocasión, el esposo de Daniela Ospina, tuvo la oportunidad de mencionar que pese a tener una exitosa carrera profesional, se sentía muy solo y tenía muchos vacíos en su vida que no podía llenar. “Me sentía muy solo. Eso es un vacío que nadie te puede llenar y cuando tienes dinero y fama, pero nada te llena, no tienes nada”, comentó.

En esa búsqueda de reencontrarse consigo mismo, optó por meditar y tomarse un tiempo para viajar por el mundo. “Me fui a la India, estuve en África, Europa y Latinoamérica haciendo retiros espirituales en todos estos continentes, reconectando con mi camino espiritual, que creo que es lo más bonito que podemos tener en la vida”.

Aunque se siente afortunado por tener éxito en su vida profesional, esto también le ha impedido vivir momentos importantes de familiares y amigos. “Yo me perdí la boda de mi mejor amigo porque estaba en una firma de autógrafos en Atlanta. No fui a la boda de mi hermano de sangre porque estaba en un concierto”.

El actor dio a conocer que una de las situaciones que más lo afectó fue cuando su mejor amigo de la infancia tuvo un accidente de tránsito y perdió la vida. Por no tener papeles no pudo viajar. “Él falleció y yo no tenía los papeles para ir. Ese tipo de decisiones te cambian la vida”, aseguró.