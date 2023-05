Gabriel Coronel regañó a Daniela Ospina por el mal hábito que tomó en el embarazo

La pareja junto a la hija de Ospina, Salomé Rodríguez anunciaron a través de un emotivo video que esperan un nuevo integrante de la familia.

Puedes leer: Daniela Ospina está embarazada y así lo confirmó con emotivo video

“Algunas sorpresas nos cambian la vida y la transforman en tanto amor, donde cada reacción se queda en nuestros corazones para siempre”, comentó Gabriel Coronel en voz en off del video.

“Hoy comienza una nueva historia, llega a nuestra familia un nuevo integrante”, comentó Salomé. Mientras Daniela anunció el sexo del bebé con este comentario: “Vas a tener un hermanito”, anunció Daniela-

“Ya no somos tres, ya seremos cuatro”, comentó Salomé

Puedes leer: Daniela Ospina confiesa el difícil momento que vive con su hija: “Es una niña”

El video cuenta con más de 300.000 likes y más de 4.000 comentarios en la red social de ambos en la que seguidores y amigos cercanos a la pareja han comentado sobre esta bella noticia.

El mal hábito que ha tomado Daniela Ospina en el embarazo

Aunque la influencer ha pasado desapercibida en la etapa de su segundo embarazo pues ha publicado detalles de lo que sería esta etapa para la paisa.

Es por eso que su prometido, Gabriel Coronel no pudo evitar regañarla por un mal hábito que ha estado desarrollando a partir de este nuevo ciclo, que es la ‘quejadera’.

Puedes leer: Daniela Ospina reveló detalles de su segundo embarazo: sexo, síntomas y más

En una historia que publicó el venezolano donde aparece la pareja, él conduciendo el vehículo y ella de copiloto.

Daniela comenta: “Mientras me va pasando un poco la maluquera porque sí he tenido, después les voy a comentar todo. Para no quejarme tanto porque ya por acá me quejo mucho”,

Mientras al paso le contestó Gabriel alegando que la quejadera de Ospina fue antes de enterarse que estaba embarazada.

Sin embargo, eso ofendió a Ospina quien comentó tajantemente: “es tan embustero, mentiras. Intento nunca quejarme”.

Así se conocieron Daniela Ospina y Gabriel Coronel

Justamente, en ese camino de proyectos exitosos y nuevos rumbos Daniela Ospina encontró una nueva pareja y una nueva ilusión en el amor en Gabriel Coronel, un actor y cantante venezolano que le robó el corazón.

Se conocieron por medio de amigos en común y cuando oficializaron su relación ya llevaban unos tres o cuatro meses de estar saliendo.

Para diciembre del año pasado (2021), las dos celebridades se habían dejado ver juntos pasando las festividades y su relación continuó viéndose tan fuerte como lo hizo desde que empezó.