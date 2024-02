Gabriela Tafur contó realidad que vive en Estados Unidos: “Apenas me baño”

Gabriela Tafur, ex señorita Colombia 2018-2019, representó muy bien al país en Miss Universo, al lograr quedarse entre las cinco finalistas, siendo la última en su clase en participar en el importante certamen.

Gracias a las redes sociales, todos los seguidores de la ex señorita Colombia se mantienen al tanto de su vida de sus proyectos y por supuesto de su relación con Esteban Santos.

¿Dónde vive Gabriela Tafur?

Hacia el 2020, la pareja decidió confirmar su relación y desde el pasado 15 de octubre, se conoció que la modelo llegará al altar con el hijo del expresidente de la República, Juan Manuel Santos.

Los dos se han convertido en una de las parejas favoritas de la farándula nacional. El año pasado la presentadora reveló que logró cumplir un sueño el cual pensó abandonar en algunos momentos, pero que hoy en día la llena de orgullo y felicidad, se trata de un MBA que está estudiando en la reconocida Universidad de Standford.

Desde eso la también modelo, se fue a vivir a Estados Unidos y a dar lo mejor de sí para lograr culminar sus estudios y al mismo tiempo intentar planear su boda con Esteban Santos, hijo del expresidente.

Recientemente, Gabriela Tafur llamó la atención de los curiosos con una serie de historias que publicó, en las que exponía la realidad que vivía actualmente en el país norteamericano.

En las imágenes se pudo entender un poco del contexto y de cómo lleva su vida entre el estudio y el resto de quehaceres.

Mientras se grababa un rato en sus redes sociales, iba dentro de un carro y aprovechó para referirse a su vida como estudiante, la cual no ha sido nada fácil de retomar. Allí explicó que no dormía casi, se angustiaba y se molestaba por los temas académicos.

“Miren, ustedes no conocen mi faceta como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño..., mentiras”, dijo con un tono de broma.

Asimismo, reveló que hay momentos en los que se desconcentra y termina de “vaga”, por lo que después tenía que adelantar con todo lo que tenía pendiente.

“Ayer me quedé a las 2:00 a. m. por estar de vaga, me fui a esquiar este fin semana, así que tenía que entregar una aplicación hoy a las 9:00 a. m. y del estrés me mordí el labio, lo tengo ‘descarnizado’”, contó.

Igualmente, agregó entre risas: “Se me hincha el labio y hasta sale sangre y cada vez que hablo o como chicle me lo muerdo y se vuelve a hinchar, y así vamos en este ciclo vicioso con mis labios”.