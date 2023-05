Gabriela Tafur felicitó a su novio, Esteban Santos por su grado en Harvard

Gabriela Tafur sostiene una relación hace un par de años con el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Esteban Santos.

Actualmente es una de las parejas más consolidadas en el medio porque han conquistado a sus seguidores a través de los videos y las tiernas fotos que publican en sus redes sociales. Ahora Gabriela está muy feliz porque su novio, Esteban Santos, el menor de la familia Santos, acaba de obtener uno de sus logros profesionales, al graduarse de la carrera de magíster de Administración Pública de la Universidad de Harvard.

Al grado de Esteban asistió toda la familia Santos para estar al lado de él, Gabriel Tafur no pudo expresar más lo orgullosa que se sentía por él con un tierno mensaje

“Se me hincha el corazón de orgullo. Tu esfuerzo, dedicación e inteligencia no terminan de sorprenderme. ¡Te amo! Mil felicitaciones”, afirmó la presentadora y modelo caleña quien sostiene una relación con Santos hace tres años.

El graduado no dudo en dedicar un mensaje especial por estos años de esfuerzo y dedicación a su maestría en Harvard.

“Muy feliz y agradecido. Rodeado de las personas más importantes en mi vida y con Colombia siempre en mi corazón. Harvard 2023 ✔️🎓”

Por otro lado, Gabriela Tafur no se quedó atrás, hace pocos meses confesó a través de sus redes sociales que será parte de una de las estudiantes de la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas del mundo, e iniciará sus clases en 2025, para cursar un MBA (Master en Administración de Negocios)

“Meses y meses de esfuerzo, noches sin dormir, estrés, lágrimas, sacrificios, ganas de tirar la toalla y de estar constantemente tentada a rendirme. Meses teniendo un hueco en el estómago, poniendo mis capacidades en juicio, estando preparada para lo peor, pero siempre deseando lo mejor. Hoy, por fin, después de tanta espera, recibo la noticia más emocionante y esperada: mi meta (y sueño) se cumplió. El trabajo duro y el esfuerzo sí pagan. Oficialmente haré parte de la clase 2025 de Stanford GSB y no me cabe el corazón en el pecho. GSB: here I come!”.

ClappIn, la startup de Gabriela Tafur que democratiza el acceso de pymes

Gabriela Tafur es una mujer que no se queda quieta y siempre está innovando, la caleña nos comentó de Cappln, un nueva startup que automatiza el influencer marketing, eliminando agencias intermediarias, abaratando costos y facilitando el acceso de emprendimientos a creadores de contenido.

ClappIn es una plataforma de colaboración que automatiza los procesos de canje entre marcas y creadores de contenido, de una manera hasta 20 veces más económica y 10 veces más rápida que agencias intermediarias y marketplaces actuales. De esta manera, las marcas visibilizan sus productos y servicios, y los creadores sacan mayor provecho a sus redes sociales obteniendo beneficios de sus marcas favoritas.

“Pequeñas y medianas marcas están reconociendo el valor de los creadores de contenido y su capacidad para llegar a audiencias específicas y altamente comprometidas, pero se les dificulta colaborar con ellos debido a los altos costos de las agencias intermediarias, y al proceso tradicional tedioso, lento y costoso de contactar directamente a los creadores, obteniendo bajos índices de respuesta”, comentó Gabriela Tafur, inversionista y Chief Marketing Officer de Clappin.

Las marcas pueden registrar sus productos en la plataforma, establecer los términos de canje y seleccionar los creadores de contenido con los que desean asociarse