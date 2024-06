Ganadora de La Casa de los Famosos se sinceró sobre Julián Trujillo: “Me gustó”

La primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia llegó a su fin el pasado lunes 17 de junio con una emocionante gran final.

Tras 128 días de convivencia, pruebas y desafíos, la creadora de contenido Karen Sevillano se alzó con la victoria, llevándose a casa el premio de 400 millones de pesos colombianos.

¿Quién fue el último eliminado de la casa de los famosos en Colombia?

La final estuvo llena de sorpresas y emociones. Los cuatro finalistas, Karen Sevillano, Miguel Melfi, Julián Trujillo y Sebastián González, se enfrentaron a una última votación del público para determinar al ganador. Al final, el público decidió que Karen fuera la gran vencedora.

Sebastián González quedó en cuarto lugar, Miguel Melfi en tercer lugar y Julián Trujillo como segundo finalista.

La decisión del público, tomada a través de votaciones en línea, reflejó el aprecio por la espontaneidad, carisma y autenticidad de Sevillano durante su paso por el reality. La creadora de contenido digital conquistó a la audiencia con su humor, sencillez y capacidad para conectar con sus compañeros.

Por su parte, Julián Trujillo demostró ser un fuerte competidor, ganándose el respeto y admiración por su inteligencia, madurez y capacidad estratégica. El actor brilló por su liderazgo y don de gente, convirtiéndose en una figura clave dentro del grupo.

De hecho, luego de que se llevara el premio, la ganadora de La Casa de los Famosos, en su primera entrevista fue cuestionada sobre cómo se sintió al estar allí solo con el actor, pues en la mayoría de la temporada ambos tuvieron varias peleas.

“Julián hoy por hoy me cae bien, y cuando me di cuenta que a él le gusta enseñar y yo soy buena para aprender, cuando vi ese lado, me pareció chévere” empezó diciendo.

Karen Sevillano en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Después, aseguró que al final logró conocerlo y convivir con él por lo que en realidad le terminó cayendo bien y logró conocerlo un poco más.

“Julián es muy inteligente, es consejero, me gustó llegar a la final con él”, aseguró, dejando de lado las fuertes discusiones y críticas que alguna vez le dio por su personalidad y manejo de las situaciones en la casa.

La primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia se convirtió en un éxito para el canal y a pesar de todas las críticas, cautivó a la audiencia colombiana con sus intrigas, romances y desafíos.