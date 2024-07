Gaspar se llevó una millonaria cifra de El Desafío XX: más que otros desafiantes

Juliana Melissa Gaspar Marín, más conocida simplemente como Gaspar, fue la más reciente eliminada de El Desafío XX tras terminar en último lugar en la dura prueba a muerte en el box negro. A pesar de su esfuerzo y de haber destacado durante gran parte del recorrido, un error al final le impidió vencer a Karoline, Glock y Mapi, quienes permanecen en la competencia y obtuvieron su cupo a la fusión.

Tras su eliminación, la exintegrante de Omega, mencionó: “A todos agradecerles por ser parte de este sueño, cada uno de ellos fue parte fundamental como equipo, como rivales. Todos siempre resaltamos la humanidad, a todos nos unía el mismo sueño y hoy quiero decirle a mi equipo Omega que me siento orgullosa de ser parte de él, fue todo un reto, aguantamos demasiada hambre, pero eso nos hizo más unidos y más amigos (...) el resto de compañeros, espero que sigan dándola toda”.

Gaspar no se fue con las manos vacías

La eliminación de Gaspar fue sorpresiva por muchas razones: su destreza física y mental a lo largo de la competencia la convirtió en una de las referentes del programa, lo que también le permitió ser la capitana del equipo Omega. Por esta razón, se esperaba que siguiera en la carrera por el millonario premio en esta nueva fase de la fusión, la cual llevará a que uno de los tres equipos baje su bandera, tal y como sucedió con Gamma en la primera fusión.

“Se me escapó por un segundo (…) Viví el Desafío con toda la actitud y espero haber dejado huella. No pensaba salir hoy, venía decidida, yo creo que hice la pista de mis sueños, fui la más rápida, quería dejar en alto el nombre de Gaspar, pero no se dio”, afirmó.

Luego de despedirse de sus compañeros, Gaspar reveló a Andrea Serna con cuánto dinero salió del programa, obtenido gracias a las victorias de Omega a lo largo de cada ciclo. Según lo mencionado por la excapitana, logró sumar un total de 17,500,000 de pesos colombianos, una cifra considerable, especialmente en comparación con otros participantes que dejaron El Desafío con mucho menos dinero.