¿Gerard Piqué vivirá en Latinoamérica? El deportista habla sobre los rumores

Gerard Piqué, el exfutbolista del Barcelona F.C., no deja de ser protagonista de los titulares en los medios de comunicación, pues su ruptura con Shakira ha sido una de las separaciones más mediáticas de todos los tiempos.

Ahora, la expareja de la colombiana ha logrado avanzar, comenzado una nueva relación con Clara Chía en España y además, estando al frente de todos los negocios que desarrolló a lo largo de su vida de deportista.

Recientemente, se conoció que su la Kings League, empresa fundada por el español, llegará a América. Por ello, muchos comenzaron a especular que el deportista podría mudarse a Latinoamérica para estar atento a sus proyectos nuevos. ¿Qué fue lo que dijo Gerard al respecto? Acá te contamos.

Gerard Piqué Fotografía por: Instagram @3gerardpique

¿Gerard Piqué vivirá en Latinoamérica?

La Kings League América, torneo de fútbol creado por Piqué, inició oficialmente el 16 de enero con la celebración de un draft en el que los equipos, conformados por figuras del deporte y el entretenimiento, eligieron a sus jugadores. La competencia arrancará el 18 de febrero.

La cercanía del estreno del torneo generó rumores sobre una posible mudanza de Gerard a Latinoamérica, los cuales el jugador español aclaró en una entrevista para la revista GQ.

“La verdad que no. No me lo he planteado. Creo que la liga Américas, que es la que sucede en México, está muy bien llevada por su presidente, Miguel Layún [exfutbolista de la selección azteca], y por su director de competencia, Marc Crosas”, indicó el fundador de Kosmos.

Lo anterior, quiere decir que el deportista se quedará viviendo en Barcelona con su actual pareja, Clara Chía. Además, podrá mantener aún más la distancia con la tierra natal de Shakira, Colombia.