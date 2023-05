Goyo respondió a críticas por aparición de un gato en su show ¡Esto dijo!

La artista chocoana se presentó esta semana en los Premios Nuestra Tierra en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, en el escenario la cantante apareció con un gato negro mientras interpretaba uno de sus éxitos musicales.

El animal se encontraba amarrado con un collar que sujetaba la cantante, debido al ruido de la música y las luces, se mostraba aturdido y asustado, así lo dieron a conocer varios twitteros quienes criticaron el hecho, razón por la que la dueña del gato decidió alzarlo y sacarlo del escenario.

Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado. #PremiosNuestraTierra pic.twitter.com/m4uoqVgbf1 — Diego Veira (@diegoveira__) May 18, 2023

Así respondió la cantante Goyo ante las críticas

En las historias de su cuenta de Instagram y de Twitter la cantante colombiana Goyo, publicó lo que serían sus excusas y aclaraciones de lo sucedido el pasado miércoles 17 de mayo, tras las fuertes críticas por el hecho.

En una carta oficial la cantante comentó: “He leído sus mensajes y he atendido a su llamado desde mi corazón como siempre les hablo; claramente ofenderlos no era el objetivo ni mucho menos maltratar a un animalito”

Más adelante indica: “Pero me gustaría darles un poco de contexto” (...) “Quiero contarles que Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato”, aseguró la cantante.

“Entiendo el afán por defender animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan. Pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo se porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envían mensajes y regalos a través de redes- Mati compartió con el equipo, es más, fue el consentido durante el tiempo que estuvo entre nosotros. Estuvo presente durante el ensayo, paseándose por el escenario. Su tranquilidad y naturalidad fueron sorprendentes”, escribió Goyo.

“Por supuesto tuvimos el consentimiento de su dueña, por eso la presencia de ella en el escenario, incluso es ella quien aparece cargándola mientras ingresa y sale de la escena, Pero saben qué, tienen toda la razón, no era necesario hacerlo parte del show”.

“A aquellos que me insultan y ofenden, nada les da el derecho a acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletes y cadenas, Re victimizándome y lo reafirmo, la ignorancia es inmensa a cerca del tema racial. Leí varios mensajes en los que me mandaban a encadenar a mi hija, comparando este episodio con la esclavitud, ignorando por completo que así van las mascotas a los centros comerciales, a la calle y los aeropuertos”

Continúa en el texto: “Nada, reitero, les da el derecho de juzgar a mi comunidad, ni aprovechar para ser racistas libremente porque interactué con un animal mientras cantaba, mientras ensayo y “Pirita” está presente y no muestro incomodidad”

Finalmente concluyó con este mensaje: “A quienes entendieron mi posición y no juzgaron el acto desde mi intención, les agradezco y aunque es difícil no juzgar, se tomaron el tiempo con cariño de preguntar y no se dejaron llevar por la percepción errónea de la situación, gracias de nuevo”.

He leído sus mensajes y he atendido su llamado desde mi corazón... ❤️‍🩹 pic.twitter.com/YXQA61lbcv — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) May 19, 2023

Algunas críticas que recibió la cantante tras su show fueron:

Ni Goyo ni nadie debe maltratar a los animales 🐈‍⬛

🧵 pic.twitter.com/Pnp7zYniHU — Patata Caricaturas (@PATATAdibujo) May 19, 2023

Criticar a Goyo por llevar un gato a un concierto es completamente válido, pero salir con ciertas críticas racistas equiparando lo que hizo con la esclavitud es estúpido. 😑 — andrés (@andresbedoyaq) May 18, 2023