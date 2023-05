Grabación de ‘MasterChef’ terminó en fuerte incendio: “Los gritos son reales”

Los famosos que harán parte de la nueva versión del reality MasterChef Celebrity ya se encuentran en grabaciones. Este es uno de los programas de cocina más vistos por los colombianos y el cual siempre mueve muchas pasiones.

Te puede interesar: ¿Piqué no quiere estar con sus hijos? La prueba por la que recibe críticas

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Si bien muchos dicen que los famosos están acostumbrados a comer platos con muy buena sazón, el programa los reta para llevar su conocimiento a cada preparación.

MasterChef: Esto pasó en el set durante grabaciones

Además de la competencia, muchos televidentes ven el programa por la originalidad con la que Claudia Bahamón presenta y por los accidentes o errores que los famosos realicen.

En un video que se viralizó en redes sociales y publicado por la presentadora se pudo ver un momento de susto que vivieron los famosos y los chefs en la cocina.

Se trata de un incendio que hubo en una de las estaciones y que en realidad tomó por sorpresa tanto a los famosos como a Bahamón.

En las imágenes, se puede ver a la modelo intentando manejar el extintor junto al chef Nicolás de Zubiría para intentar apagar el fuego.

Sin embargo, con lo que no contaban ninguno de los dos, es que la presión y la fuerza del mismo les ganara y quedara suelta la manguera al punto de golpear levemente al cocinero.

Con el humor que la caracteriza, Bahamón señaló en medio de risas que RCN no debió dejarlos a ellos manejar la situación “Puedo asegurar que las dos personas más competitivas e inmaduras que tiene la competencia somos Nico y yo! Jajajaj”, empezó diciendo.

Después, destacó “ahora me parece que @canalrcn sabiendo esto es demasiado irresponsable al ponernos en este lugar a nosotros dos y más a Nico al mando de un extintor para apagar un fuego! Jajjajaja (ARL listo para ser usado)”.

Finalmente, destacó “Pd: los gritos son reales jajaj. ¿Quieren ver más detrás de cámaras?”. Ante ello, los comentarios de los seguidores de Claudia Bahamón no se dieron a esperar, pues si bien, algunos señalaron que pudo haber sido peligroso, otros se dejaron contagiar de la risa de la empresaria.

“Me encanta la risa de Claudia y su amistad con todos”; “Es inevitable que la risa y la bobada de Clau se peguen”; “Un momento de susto pero del que yo también me hubiera reído”; “Bueno, manejar un incendio no es fácil pero creo que no lo hicieron mal”; “Jaja si se hubiera salido de control, seguro los de seguridad del canal entran”.