“Gracias a Dios no nacimos en Ibagué”: influenciador enciende las redes

Los generadores de contenido o influenciadores están cada vez más en el foco de las opiniones, pues cada cosa que dicen o hacen resulta teniendo repercusiones entre quienes los siguen.

Te puede interesar: Fotos: Él es Jamil Farah, con quien Carolina Cruz se besó en Estéreo Picnic

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Si bien, hay algunos que prefieren mantenerse alejados de temas polémicos, otros por el contrario, van dando su punto de vista sobre cualquier tema sin verse frenados por alguna razón.

¿Quién es Westcol y por qué lo critican?

Este es el caso del influencer Westcol, oriundo de Medellín y quien es conocido por realizar transmisiones en la plataforma Twitch. A través de sus en vivos, ha logrado acumular una gran cantidad de seguidores y personas que se divierten con los temas que toca y su forma de hablar.

Sin embargo, en esta ocasión, el creador de contenido levantó varias reacciones negativas al dar su opinión frente a la capital de música de Colombia, Ibagué.

Durante una transmisión en la plataforma mencionada, salió el tema de la ‘capital musical de Colombia’ y aseguró que si alguien llegara a buscar, seguramente le aparecería Medellín y no Ibagué.

Cuestionando el por qué se le decía a Ibagué ‘la capital de la música’ aseguró que si preguntaban por ese tema, “jamás mencionarían Cúcuta o Ibagué” como las ciudades relacionadas a ese arte.

“Usted cree que va a mencionar Colombia y le van a decir, ibagué, Cúcuta (risas). Ni por el hijue&$?@. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que vivan en ese hijue$&?) hueco. Eso no pasará ni por el pu$&?. Ok?”, comentó el influenciador.

Ey gente de #Ibagué, que opinan de este petardo... sean regionalistas y no ayuden a monetizar a ese imbecil. #WestCol pic.twitter.com/I8VB4bPTQ9 — Daniel Vp (@Villa23_Daniel) March 23, 2023

“Una de las cosas que más me encanta a mí decir es que Ibagué es una Mi@$&?, no sé si a ustedes también les llena eso”, aseguró Luis Villa, nombre de pila del paisa.

Como era de esperarse, sus palabras calaron a fondo entre varios usuarios de las redes, quienes no perdonaron su sinceridad y lo criticaron: “El problema no es lo que @WestCOL_ dijo sobre Ibagué, el lío es como se genera idolatría por personas como él”, “Habla de ibagué por dos cosas, porque es hincha de Nacional, por qué se lleva en la mala con Juan Guarnizo, y mas por generar contenido. No le paren bolas”, “Podría decirle mil cosas, pero hablarle a los de una sola neurona es muy complicado. Lo único que voy a reiterar es: dejen de hacer famosa a gente estúpida, a estos desperdicios de células”, fueron algunos de los comentarios.

Tras las fuertes críticas, el influencer de Medellín le restó importancia a la indignación de algunos e invitó a las personas a “no tomarse las cosas tan a pecho”.