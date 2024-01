Greeicy con lágrimas en ‘La Voz Kids’, habló sobre situación personal que atravesó

A medida que van pasando las audiciones a ciegas en ‘La voz kids’, tanto los jurados Greeicy, Andrés Cepeda y Aleks Syntek como los televidentes, se han ido enamorando de las historias de los niños.

Esta vez, hubo una que le tocó las fibras a la caleña y su conexión con su historia fue tanta, que decidió hablar un poco del tema en pleno capítulo del programa.

¿Qué pasó con Greeicy en ‘La voz kids’?

En el más reciente capítulo, la responsable de que a Greeicy se le aguaran los ojos y se le quebrara la voz fue Gabriela, una niña de la zona bananera.

La joven que interpretó ‘Qué Agonía’, una canción de Yuridia y Ángela Aguilar, hizo que su voz hiciera girar al mexicano Aleks Syntek quien le dio la bienvenida para hacer parte de su equipo.

Sin embargo, lo que conmovió más a los otros jurados fue la historia de la menor, pues resaltó mucho el valor de su familia y lo indispensables que todos han sido para llegar al diamante de la voz.

Sin lugar a dudas, una de las personas que más conmovió a Gabriela, a Greeicy, a Cepeda y al mismo Syntek fue la historia de la abuelita de la pequeña, Aleida Alvarado, pues ella y su esposo fueron desplazados por la violencia cuando eran jóvenes y su camino no ha sido nada fácil.

“Pasamos de tenerlo todo a no tener nada, por eso cuando mi nieta canta me hace olvidar todo porque me emociono mucho y me hace sentir feliz”, dijo Aleida.

Una vez terminó el video, Greeicy decidió hablar y destacar lo unida que se veía su familia, a pesar de las cosas duras por las que hayan o estén pasando.

“Mira que en la vida pasan un montón de cosas y viendo a tu familia solo podía pensar en que este último año para mí y para mi familia, ha sido bien complejo”, empezó diciendo y después agregó.

“Pero sabes qué es lo más valioso, que yo lo tengo y que tu también lo tienes, es una familia unida y si toca empezar de cero, si toca irnos a otro lugar y si toca perderlo todo, mientras tengas a tu familia, que además se ve que es hermosa, lo tienes todo, como yo también lo tengo”.

Finalmente y con la voz un poco quebrada, motivó a Gabriela diciéndole que sabía que iba a estar en grandes escenarios “la actitud es una cosa que solo depende de uno, independientemente de lo que suceda al rededor, así que, qué lindo lindo, tienes una familia hermosa y vos sos el reflejo de todo eso que ves en tu casa, así que eres muy privilegiada por todo lo que te rodea”.