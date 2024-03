¿Greeicy le tiene envidia a Camilo? Esto confesó tras competir en Factor Xs

La carreara de Greeicy Rendón ha ido creciendo con el tiempo, no solo por su carrera como cantante sino por sus dotes artísticos, pues además de lucirse en los escenarios también es una excelente actriz.

Puedes leer: Carolina Cruz joven: impactó con su primera foto como modelo profesional

Aquí encuentras más contenidos como este

Aunque muchos la destacan por su trabajo en el protagónico de la novela ‘Chica Vampiro’ de RCN, y después en su papel en la serie ‘Ritmo salvaje’ de Netflix, ella decidió encaminarse por el canto y darle mayor prioridad.

Si bien, ahora mismo hace parte de los jurados de ‘La voz kids’, la cantante ha se ha visto reflejada en varios concursantes pues ella también se dio a conocer en un reality en el que también estuvo Camilo Echeverry.

¿Qué dijo Greeicy sobre Camilo?

Fue en el programa Factor Xs en el que que ella también fue participante, y se enamoró aún más de la música, del público y por supuesto de los escenarios.

Allí, Greeicy logró dar los primeros pasos junto con el productor José Gaviria, y demostrar que con clases de canto y disciplina se podría llegar muy lejos en la industria de la música.

Su participación se dio hace 17 años, cuando el canal RCN le apostaba también al talento de los más pequeños para que lograran su sueño de ser cantante.

Fue en 2007, cuando la televisión nacional conoció por primera vez a la hoy jurado de ‘La Voz Kids’. cuando tenía tan solo 14 años de edad y allí, en ese mismo concurso, los colombianos también conocieron el talento de Camilo, quien hoy en día es uno de los artistas más escuchados en varios países.

Justamente, la caleña habló sobre ese tema, durante una entrevista con el personaje Juanpis González, creación del comediante Alejandro Riaño. Allí Greeicy no se guardó nada sobre lo que piensa de Camilo y su carrera.

En un inicio, se refirió a lo que ha sido llevar su carrera en paralelo con la del interprete de ‘Vida de rico’, iniciando al mismo tiempo y en el mismo programa:

“Voy inspirada por la carrera de Camilo, el camino de él es superlindo. Yo creo que todos, desde siempre, supimos que iba a ganar porque el carisma que tiene ahora [lo tiene] desde siempre”.

Después agregó: “Él tiene un carisma arrollador y en ese momento [cuando estaban en el Factor Xs] se veía. Recuerdo que dos shows tuvieron entrada libre al público y evidentemente, mucha gente iba por Camilo”.

Después aseguró que, para quienes participan en este tipo de formatos, pueda que algunas veces se llegue hasta ahí y el camino en la música no siga, sin embargo, para ellos por fortuna las cosas se dieron diferente, pues ambos continuaron persistiendo y demostrando que caben en la industria.

“Puedes vivir de la música y no ser exactamente el más reconocido, o sea, vivir de la música no necesariamente es ser el top número uno, hay gente que vive de esto y es feliz, y de repente aún no los conocemos; pero con respecto a la visibilidad sí creo que es una lotería”.