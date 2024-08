Guajira reveló que vivió difícil momento tras su paso por el ‘Desafío’: “Me perdí”

Todas las noches, en Caracol Televisión, es posible ver El Desafío XX. Es una competencia en la que los participantes miden sus capacidades físicas y mentales a través de una serie de pruebas preparadas especialmente para ellos.

Son dos equipos los que en este momento conforman el programa: Tino y Pibe. Cada uno cuenta con una casa en la que pueden convivir, por lo que los dramas tampoco hacen falta en cada episodio.

En uno de los episodios recientes del programa la revelación de Guajira dejó a varios televidentes con los pelos de punta al confesar que pasó por un momento difícil tras su salida del programa en 2023. ¿Qué pasó? Acá te contamos.

El Desafío, Karoline, Darlyn Fotografía por: Caracol Televisión

Lee también: ¿Quién salió del ‘Desafío XX’? Dos grandes tuvieron que abandonar la competencia

¿Qué pasó con Guajira en el ‘Desafío 2024′?

En uno de los capítulos recientes del Desafío Kevyn recibió el chaleco de sentencia y por lo tanto también su refuerzo: Guajira. Esto provocó que los competidores comenzaran a reflexionar sobre diversos temas y fue en ese momento en que Guaji hizo su confesión.

“Obviamente para mí el Desafío fue un antes y un después, pero cuando el Desafío finalizó yo empecé dos procesos, uno más fuerte que otro y fue el personal y el laboral. Mi real proceso después del Desafío fue muy personal. Fue como me superé después de haber perdido la final”, comenzó contando.

Puedes leer: Estos serían los ganadores del ‘Desafío XX’, según rumores filtrados en redes

“Fue un proceso muy duro en el que yo por encimita les conté que en algún momento pensé en quitarme la vida porque sentía que no podía y si era un tema de presión social y por eso les aconsejo a ustedes que van a salir después de esto: primero hagan las cosas bien y segundo háganlas para ustedes”, añadió.

Finalmente dijo: “Mi proceso real fue hallarme, yo me perdí, pero en mi misma, me perdí en mi desilusión, me perdí en mi frustración, yo me desconocí. Realmente si tuviera el apoyo de mi familia yo no estaría acá contándoles esto”.