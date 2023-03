“Fue la mejor equivocación, si se puede llamar así, de mi vida porque esa novela fue yo creo que la más impactante, la más importante de mi carrera”, así empieza uno de los relatos del actor brasileño Guy Ecker famoso por protagonizar una de las telenovelas más recordadas en Colombia, ‘Café con aroma de mujer’.

Puedes leer: Café con Aroma de Mujer: así será la versión gay que pronto estrenará

Guy Ecker sobre ‘Café con aroma de mujer’: “fue la mejor equivocación de mi vida” Fotografía por: Archivo Particular

Así se refirió Guy Ecker de ‘Café con aroma de mujer’

Para el actor fue muy complicado estar en el set de grabación, pues su español no era muy bueno y además Colombia era un sitio desconocido para Guy.

‘Café con aroma de mujer’ fue el proyecto que me cambió la vida porque yo llegué a Colombia como un desconocido, mi español en esta época no estaba muy bien, estaba yo hablando mucho portugués porque estábamos haciendo las traducciones

Además, el actor brasileño confesó que durante el rodaje de la telenovela en Colombia despidieron a muchos actores.

“La novela de Fernando Gaitán la empezamos a grabar y a los dos meses pararon la grabación, no les gustó, sacaron a varios actores, rehicieron los sets y empezamos todo de nuevo”.

El actor también se refirió a la protagonista de la telenovela, ‘Gaviota’ papel personificado por Margarita Rosa de Francisco.

Puedes leer: Margarita Rosa de Francisco respondió a críticas que recibió por sus estudios

Era algo raro porque el personaje de Margarita Rosa de Francisco era muy fuerte, algo que yo no había visto antes en novela, y nos preocupaba un poco porque ese personaje en el primer capítulo se ponía a pelear con un tipo… Pero desde el primer momento que salió al aire la novela fue un exitazo.

“Mi esposa es mi acting coach” Guy Ecker

Guy se casó por segunda vez en el año 2000 con la también actriz Estela Sainz con quien tuvo a sus hijos menores Liam, Sofía y Kaelan.

Asimismo, Guy ha reconocido en diversas ocasiones que Estela abandonó su carrera de actriz para incorporarse a su trabajo y apoyarlo. De hecho, ella se mantiene como la mánager de Guy.

En la entrevista concedida a la revista People en Español también comentó sobre su amada esposa:

“Mi esposa trabaja conmigo en todos los sentidos, es mi agente, es mi mánager, me cuida personalmente la apariencia, es mi acting coach, cuando tengo castings con ella es la que trabajo, entonces está involucrada en todos los aspectos de mi carrera y eso especialmente en este medio funciona porque me imagino que hay parejas donde su pareja no está en el medio y eso debe ser supremamente difícil”.

Puedes leer: “Los enmarihuané a todos”, Margarita Rosa de Francisco explica la curiosa medida