¿Hay odio? Silvy Araujo habló sobre Katherine Porto, mamá de su medio hermano

Silvy Araujo es una figura influyente en el mundo del fitness y la creación de contenidos digitales. Su trayectoria comenzó con tutoriales de maquillaje y cuidado personal en YouTube, pero durante la pandemia, Silvy dio un giro a su vida y se transformó en “la entrenadora de las estrellas”. Su enfoque en rutinas de ejercicio y bienestar le ha ganado un lugar en el top 10 de influencers fitness, según Forbes.

A lo largo de su carrera, Silvy ha entrenado a personalidades como Daniela Ospina, Antonella Roccuzzo, Laura de León, y Lina Tejeiro. Su dedicación al mundo saludable se consolidó tras la pérdida de un familiar debido a la diabetes, lo que la llevó a adoptar una alimentación más sana y a promover la estabilidad emocional y física a través de su contenido.

¿Cómo es la relación de Silvy Araujo con su papá?

En una entrevista reciente con Tatiana Franco para el formato Vos Podés, Silvy abrió su corazón y habló sobre el impacto que tuvieron ciertas situaciones familiares en su vida, especialmente en su visión de las relaciones amorosas. La influencer compartió que su percepción de los hombres se vio afectada por la infidelidad de su padre hacia su madre.

“Para mí los hombres eran malos. Mi papá es alguien que amo y nos parecemos demasiado, pero él con mi mamá fue muy infiel. A mí eso me marcó muchísimo. Yo vi muchas cosas que de pronto no debí ver tan chiquita. Entonces, claro, para mí la idea del hombre era: ‘El hombre es un animal’. Mi mamá lo perdonó y tienen una relación muy linda... Eso me afectó y lo hablé con cada uno para entenderlo”, expresó Silvy.

A pesar de estas experiencias, la influencer ha trabajado en su relación con su padre y ha encontrado una forma de aceptarlo y amarlo tal como es: “hoy en día mi relación con mi papá es otra, porque yo no espero que mi papá cambie, sino que lo acepto y lo amo como es. Somos superunidos y antes no… antes, meses sin hablar, y eso ha cambiado un montón”.

Te puede interesar: Él es el guapo hijo de Katherine Porto: es medio hermano de Silvy Araújo

¿Cómo es la relación de Silvy Araujo con Katherine Porto?

Además de sus reflexiones personales, Silvy también abordó rumores sobre la relación de su padre con la actriz Katherine Porto. Silvy aclaró que su padre y Katherine se casaron después de su divorcio, y desmintió las noticias falsas que sugerían problemas de custodia y paternidad con el hijo que nació de la relación.

“Mi papá se divorció y se casó con Katherine Porto y dijeron que mi papá se llevó a mi hermano a vivir a Madrid y es mentira, mi hermano puede tener como 26. Pero tengo buena relación con él y con Katherine superbién”, aclaró Silvy, mostrando su incomodidad ante la difusión de información errónea por los medios.

*Contenido generado por la IA, con supervisión humana.