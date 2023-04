“He estado facturando”: Juan Diego Alvira reapareció, ¿a qué se dedica?

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más reconocidos de Colombia. El comunicador a través de sus informes se ha dado conocer a lo largo y ancho del país. Además, ha logrado estar en diversos medios de comunicación.

Su última casa editorial fue Revista Semana. Desde allí, estuvo a cargo de varios informes que se lanzaban desde el medio en formato video para que los usuarios conocieran desde varios puntos de vista lo que pasaba con ciertas noticias.

Con su salida de la revista, sus seguidores se han preguntado a qué se dedica en la actualidad y qué ha hecho con su carrera profesional en las últimas semanas y, debido a la gran cantidad de interrogantes que se presentaban, Alvira salió a resolverlos.

¿Qué está haciendo Juan Diego Alvira?

El mismo Juan Diego publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que aclara qué es lo que está haciendo actualmente en su vida profesional.

Allí, el periodista contó que lleva varias semanas sin estar trabajando, pero que esto no significa que no haya tenido días ocupados. De hecho, ha estado haciendo algunas conferencias por las que ha cobrado buenas sumas de dinero.

“Llevo un mes sin estar trabajando en ningún lado. Eso sí, he tenido mis días copados de otras actividades, me ha tocado redescubrirme”, afirmó Alvira.

“Por ejemplo, me la he pasado haciendo conferencias, me han contratado y eso lo pagan bien. He estado presentando eventos, mejor dicho; como dice Shakira, he estado facturando”, añadió.

Con este trabajo independiente, según hizo entender el comunicador, ha logrado cubrir sus gastos familiares pues no se queda quieto.

Por otro lado, en el video indicó que aprovecha su tiempo libre para pasar tiempo con su familia y asegurarse de ser un buen padre para sus hijos y un excelente esposo.

“También he tenido espacios y tiempo para ser un mejor papá, recoger a mi hija en el colegio, también para reconquistar y enamorar a mi esposa, cambiar la rutina. Hasta he batido récord en lectura, esto no es carreta: me he leído más de 15 libros. Incluso, me las he dado de encantador de perros.”, dijo.

A pesar de lo anterior, Alvira dejó abiertas las dudas de lo que sería su próximo trabajo en un medio de comunicación: “Del periodismo y de los medios de comunicación, ya les contaré”, sentenció.

Cabe recordar que a finales de febrero se conoció que el periodista había renunciado a Revista Semana. El mismo Alvira fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

El comunicador ha escribió en su cuenta oficial de Twitter que se iba de Revista Semana por razones estrictamente personales y que espera seguir persiguiendo sus sueños al lado de su familia y el apoyo de millones de colombianos.

“Hola a todos. Quiero contarles que hoy termina mi experiencia en Semana. Una vivencia maravillosa e intensa. Que me permitió enfrentarme a retos nuevos, a conocer a fondo el mundo digital y a hacer periodismo desde otro escenario fascinante y enriquecedor”, escribió en ese entonces.