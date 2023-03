“He luchado con traumas”: novio de Becky G lanzó declaración sobre su infidelidad

Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G, anunció en diciembre, en una publicación conjunta con Sebastián Lletget, que se unía a lista de estrellas que llegarían próximamente al altar. Sin embargo, el romance ha tenido un gran percance.

Desde hace unos días se comenzó a especular sobre el futuro de la vida amorosa de la pareja, pues, a meses de haberse comprometido, Sebastian Lletget le habría sido infiel a Becky.

Los rumores de infidelidad comenzaron cuando una cuenta anónima de Instagram aseguró tener pruebas de que Sebastian Lletget engañaba a su prometida Becky G.

El supuesto engaño se produjo en una discoteca madrileña en febrero, apenas dos meses después de proponerle matrimonio al cantante de 26 años. La usuaria afirma que tiene pruebas claras, videos y fotos que quiere conservar hasta que la artista la contacte en persona.

¿Novio de Becky G declaró que fue infiel?

A pesar de lo sucedido ninguno de los dos famosos se había pronunciado al respecto. Sin embargo, hace unas horas el futbolista rompió el silencio y aclaró lo que actualmente lo tiene el ojo de la opinión pública.

A través de una fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram, se puede leer en inglés la declaración oficial de Lleget en donde reconoce sus errores y, además, pide perdón a la cantante.

“Como atleta siempre he tratado de mantenerme a un nivel más alto, reconociendo las bendiciones y privilegios en mi carrera. Cuando reflexiono sobre los últimos siete años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos navegar por los desafíos de mi vida, sin el amor y el apoyo de Becky a mi lado”, comenzó el deportista.

“Sin embargo, detrás de esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones”, continuó.

Después, indicó que en las últimas semanas había tenido un momento del que se arrepiente profundamente y el cuál, resultó en una “extorsión” que hizo que el hecho se convirtiera en un espectáculo mediático en el que el que Becky resultó lastimada.

“En las últimas semanas, durante un momento en el que me arrepiento profundamente, un lapso de juicio de 10 minutos resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debería dar por sentada o poner en riesgo”.

El futbolista finalizó pidiendo perdón a la cantante e indicando que hará lo que haga falta para recuperar la confianza que ha perdido.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fuerza, que siempre me ha mostrado amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando al respeto a la persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, escribió Lletget