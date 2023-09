“Me sentía maltratada”: hermana de Amparo Grisales revela por qué dejó de actuar

Amparo Grisales es una actriz y modelo colombiana con una carrera de más de 40 años. Es conocida por su belleza, talento y personalidad fuerte. Ha participado en telenovelas, películas y obras de teatro, y ha sido jurado en varios programas de televisión como Yo me llamo.

Amparo es una figura importante en la cultura colombiana e incluso, es considerada una de las actrices más importantes de su generación al igual que su hermana Patricia Grisales.

Patricia es una actriz y productora que nació en Manizales el 19 de octubre de 1957. Inició su carrera en el teatro en la década de 1980 y luego se mudó a la televisión y el cine. Ha participado en varias telenovelas y películas, entre ellas Garzón vive, Dr. Mata, Retrato de una mujer, El gallo de oro, entre otras.

A pesar del talento de Patricia, tomó la drástica decisión de dejar la actuación pues no se sentía bien tratada. La gota que derramó el vaso se dio durante las grabaciones de sus últimos proyectos. Acá te contamos qué le pasó.

¿Qué pasó con Patricia Grisales?

La hermana de Amparo le concedió una entrevista al programa de Canal 1, Lo sé todo. Allí confesó que consideraba que era injusto que después de muchos años de carrera actoral, tuviera que hacer casting para estar en una producción.

Asimismo, la actriz indicó que, debido a los cambios que se han hecho con la llegada de las plataformas de streaming le estaban ofreciendo pagos de lo que “se ganaba catorce años atrás”, cosa que tampoco le parecía justa.

“En un par de ocasiones tuve que abandonar las grabaciones e irme por inconvenientes. Me sentía muy maltratada, no podía con tanta diferencia”, dijo Grisales, quien terminó su carrera como actriz luego de haber experimentado que no le estaban dando el lugar que sentía merecer.

“Me hacían ir a los lanzamientos y al llegar ni siquiera estaba en la lista, a la tarima solo subían a unos pocos y a mí ni me sentaban. Empecé a notar lo ingrato que es el medio”, añadió.

Actualmente, Patricia se encuentra radicada en Girardot, Cundinamarca. Lugar desde el que hace pequeñas producciones de eventos como bodas, fiestas de cumpleaños, entre otras celebraciones. Es un lugar en el que se siente tranquila.

“Aquí nadie me dice si estoy gorda o fea, no me juzgan por nada, ni me ponen a competir con otras quince personas para ver quién se queda con el papel”, finalizó la actriz.