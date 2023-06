Hermana de Karol G tuvo nueva crisis de depresión y se mostró llorando en redes

Karol G es una de las artistas colombianas más influyentes. La antioqueña ha logrado lanzar su música a diferentes países del mundo, internacionalizando el talento nacional y posicionándola como una de las cantantes de música urbana más importantes de la industria.

Por lo anterior, sus fanáticos están constantemente atentos a lo que se viene con su carrera profesional y lo que pasa en su entorno privado, incluso, de las personas cercanas a ella como lo es su hermana Verónica Giraldo.

Esta última se convirtió en tendencia recientemente al sorprender a sus seguidores luego de mostrarse llorando y confesando que se sentía realmente triste. Acá te contamos qué fue lo que dijo.

La hermana de Karol G, Verónica Giraldo, abrió su corazón para hablar de cómo han sido los difíciles días después de su parto. Fotografía por: Instagram

Hermana de Karol G y su fuerte tristeza en redes

Desde hace un tiempo se conoció que Verónica, hermana de Karol, sufre de depresión posparto, por lo que ha tenido que sobrellevar sus sentimientos de forma diferente.

Ahora, por medio de sus historias de Instagram, les ha mostrado a sus más de 960 mil seguidores que nuevamente, se encontraba muy triste.

Desde el interior de un carro estacionado Giraldo destacó que no volvería a esconder sus sentimientos y que no volvería a prestar atención a las opiniones de los demás. Por ello, decidió contar que era lo que sentía en ese momento.

El objetivo de Verónica era aconsejar a aquellos que la veían para que no creyeran todo lo que ven en las redes sociales pues la gente, aunque parezca, no es perfecta y por eso, ella se acepta tal cual es.

“Si ustedes realmente me conocieran, conocieran a Verónica Giraldo, a ella no le importa nada de eso, le importa la familia y la gente que ama y me esmero tanto en dar lo mejor de mí, ojalá conocieran quién es Verónica (…) Hoy me siento tan triste, no es porque quiera generar lastima, pero no me siento bien”, expresó.

También, comentó que para ella lo más importante es tener el amor de sus seres queridos y que es importante no enfocarse en buscar llenarse de lujos. Finalmente, pidió perdón a sus seguidores por mostrarse llorando, pero, que solo quería mostrar sus sentimientos puros.

La reacción de Verónica causó una gran preocupación en sus fanáticos y entre los comentarios que dejaron en las redes se puede leer: “La entiendo porque yo estoy pasando por lo mismo”, y “Ella tiene su depresión posparto”.

Asimismo, los seguidores continuaron: “Una muestra más de que el dinero no lo es todo en la vida”, “Esa chica se ve que tiene una depresión horrible”, “Creo que necesita bastante ayuda”, y “Por experiencia te puedo decir que en muchos momentos la ayuda de especialistas es necesaria”.